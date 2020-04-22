Sivrisinekten Covid-19 bulaşır mı?

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerden yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) bulaşıp bulaşmayacağı çok sayıda insan arasında merak konusu oldu.

Özellikle sivrisineklerin bazı hastalıkları bulaştırıcı özellikte olması, vatandaşları da korkutuyor.

Konuya ilişkin Milliyet’e açıklama yapan İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor” dedi.

Hastalığın kan yoluyla geçmediğini, virüsün tutunduğu yer solunum sistemi olduğunu ifade eden Eraksoy şunları kaydetti:

Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil, HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile, sineklerin kanından insanlar enfekte olmadı

DSÖ: SİVRİSİNEKTEN BULAŞTIĞINA DAİR BİR VERİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen ay, Covid-19’un sivrisinekler aracılığıyla bulaşıp bulaşmamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamadai yeni tip Koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığı ve Kovid-19’un sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde hastalığın sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguladı.