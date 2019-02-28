SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün!

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı; Ahlat Ağacı, En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplam altı ödülle öne çıktı.

Nuri Bilge Ceylan’ın, Akın Aksu ve Ebru Ceylan’la ortaklaşa yazdığı senaryodan çektiği Ahlat Ağacı’nı, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metraj çalışması olan Kar iki ödülle izledi; Anons, Arada, Arif v 216, Güvercin ve Yol Kenarı da birer ödül kazandılar.

Törende oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e Onur Ödülü, Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlarına Emek Ödülü takdim edildi.

SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü de ünlü Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü’nün oldu.

50. SİYAD Ödül Töreni’nde sahiplerini bulan ödüllerin tam listesi:

EN İYİ FİLM: Ahlat Ağacı

EN İYİ YÖNETMEN: Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

EN İYİ SENARYO: Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

EN İYİ KADIN OYUNCU: Hazar Ergüçlü / Kar

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Doğu Demirkol / Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Bennu Yıldırımlar / Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Murat Cemcir / Ahlat Ağacı

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Andreas Sinanos / Yol Kenarı

EN İYİ MÜZİK: Orkun Tunç / Arada

EN İYİ KURGU: Ayris Alptekin / Kar

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Özcan, Laszlo Rajk / Anons

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Güvercin (Yönetmen: Banu Sıvacı)

GIOVANNI SCOGNAMILLO EN İYİ FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: Arif v 216 (Yönetmen: Kıvanç Baruönü)

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL: Meteorlar (Yönetmen: Gürcan Keltek)

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL: Yıkıntılar Arasında (Yönetmen: Özcan Alper)

EN İYİ KISA FİLM: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Yönetmen: Umut Subaşı)

ONUR ÖDÜLLERİ: Sevda Ferdağ; Ethem Özgüven, Petra Holzer

EMEK ÖDÜLÜ: Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanları