Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilmesi için 3 katmanlı maskelerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, orta katmanında 'meltblown' adındaki filtre, diğer iki katmanında ise 'spunbond' kumaş kullanılan cerrahi maskelerin, yüzde 95'lerin üzerinde koruyuculuğu olduğunu bildirdi.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen doğru maskenin ortasında 'meltblown' adındaki filtre olması gerektiğini belirterek, "Bu filtreye sahip 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 95'e kadar koruyucu özelliği var.