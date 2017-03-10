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Siyah ve beyaz gibiydi

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Siyah ve beyaz gibiydi
Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ilk yarı ve ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın adeta siyah ve beyaz gibi olduğunu söyledi.

Güneş "İlk yarı oyunumuzu sahaya iyi yansıtamadık. Rakip de etkili değildi. Hücum ve savunmada başarılı değildik.  Onlar da kolay geldi. Bizim hatamızdan golü buldular. Siyah-beyaz gibiydi ilk yarı ve ikinci yarı. Daha fazla gol bulabilirdik, olmadı" dedi. 

Tur şansları hakkında da konuşan Güneş "1-0'dan iyidir 1-1. 2-1,3-1 olabilirdi. Perşembe günü kazanmak istiyoruz. Pazar günü de Kayserispor maçı var. Uzun seyahatlerimiz olacak. İyi hazırlanıp taraftarımızın desteğiyle sahamızda kazanacağız" ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş'ın golünü atan Aboubakar da Afrika Uluslar Kupası'nda kazandığı şampiyonluğun kendisine özgüven aşıladığını, arkadaşlarının da desteğiyle gollerini attığını ifade etti. Aboubakar bu sene özellikle Avrupa Kupaları'nda attığı kritik gollerle dikkat çekiyor. 

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