Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında ABD'nin birçok kentinde anıldı

ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı.

Minneapolis'te, polisin boynuna uzun süre diziyle bastırarak nefessiz kalmasına sebep olduğu siyahi Amerikalı Floyd için adının verildiği George Floyd Meydanı'nda düzenlenen tören dışında, New York, Los Angeles gibi kentlerde ve bazı dış ülkelerde anma programları gerçekleştirildi.

Floyd'un vurulduğu 38. Sokak ve Chicago Caddesi kavşağında gerçekleşen anma programına kız kardeşi Bridgett ve diğer aile üyeleriyle birlikte, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile bölgede yaşayan bazı müzisyen, aktivist ve vatandaşlar katıldı.

"Başkana mesajım: Halkınızı düzene sokun"

Minneapolis'teki kalabalığa hitap eden Bridgett Floyd, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözünü tutmadığını söyleyerek, "O yasa tasarının geçmesi gerekiyor. Sulandırılmış bir yasa istemiyoruz. Başkan'a mesajım: Halkınızı düzene sokun. Yoksa bu eski güzel kavgaya devam edeceğiz." polis yasa tasarısına atıfta bulundu.

Floyd hislerini "Zor bir yıl oldu ama başardık. Tanrı ile her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Sevgi bugün burada, George burada." ifadeleriyle paylaştı.

New York, Los Angeles gibi merkezler başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde Floyd adına organizasyonlar yapılırken ABD'nin Yunanistan ve İspanya'daki Büyükelçiliklerinde de siyahi Amerikalı için anma programlarının düzenlendiği belirtildi.

New York'ta 9 dakika 29 saniyelik saygı duruşu

George Floyd'u anmak için New York'ta, National Action Network isimli kuruluşun merkezinde yapılan programda, Belediye Başkanı Bill de Blasio ve din adamı Al Sharpton ile birçok sivil toplum lideri hazır bulundu.

Törende katılımcılar, 9 dakika 29 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek beklerken Blasio, "Neden bu kadar kızgınlık var? Görevimiz hayatları korumak. Masum hayatları almak değil." dedi.