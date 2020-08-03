Siyahi modeli zincire vuran giyim firması büyük tepki çekti

Dazed'in haberine göre Instagram’da dün yayımlanan ve kısa süre sonra moda endüstrisine dair çarpıcı bilgiler paylaşan Diet Prada hesabı tarafından fark edilen paylaşımda yer alan görüntülerde modellerin bir dizi “etnik” aksesuar taktığı görülüyor.

Diet Prada paylaşımda yer alan aksesuarların hiçbirinin İtalyan markasının son koleksiyonunda yer almadığını belirtti.

Öte yandan Marni’nin daha sonra kaldırdığı fotoğrafların birinde siyahi bir modelin zincire vurulmuş olduğu görülüyor.

İlginç biçimde kampanya Afro-Brezilyalı fotoğrafçı Edgar Azevedo ve Brezilya asıllı İtalyan Giovanni Bianco tarafından hazırlanmıştı.

Diet Prada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Anlamda kaybolan bir şeyler mi var? Fotoğrafçıya yardımcı olması açısından marka daha fazla açıklayıcı bağlam sağlamış olabilir fakat buna karar veren pazarlama ekibi zarara neden oldu.”

Modellerin görüntüsünün üzerine eklenen parmak arası terlik görüntüleri durumu kurtarmak için yeterli olmadı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı şirketin paylaşımına ciddi tepki gösterdi. Kullanıcılardan bazıları Marni’de çalışan siyahilerin oranını sorarken, diğerleri de böyle bir kampanyanın nasıl onaylanmış olabileceğini sorguladı.

Siyahi mankenin önünde yer alan süslü parmak arası terliğin altında, “Beyaz Kraliçe uysal ama heykelsi görünüyordu” ifadeleri yer alıyor.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada ırkçılık karşıtı protestolar patlak vermişti.