'Siyahların Hayatı Değerlidir' hareketinin kurucusu: "Hesap verildiğini pek görmüyoruz"

Siyahların Hayatı Değerlidir’ hareketinin kurucularından Patrisse Cullors, ABD çapında protesto gösterisine katılanların, George Floyd’un öldürülmesiyle ilgili sorumlulardan hesap sorulmasını istediğini söyledi.

ABC Nightline programında konuşan ve Los Angeles Cezaevlerinin Reformu adlı kampanyanın da başkanı olan Cullors, protestocuların, George Floyd’un öldürülmesi olayıyla ilgili tüm polis memurlarının gözaltına alınmasını talep ettiğini belirtti.

Cullors şunları söyledi: “Onlar artık terör istemiyor, mahallelerinde polis terörüne uğramak istemiyorlar.”

“Herkes bir özür bekliyor. Kendilerine “Özür dilerim. Yaptığım yanlıştı, kabul edilemez bir şeydi. Bir daha yapmayacağız ve şu değişiklikleri yapacağız’ denmesini istiyor.”

“Özür dilendiğini pek görmüyoruz, hesap verildiğini pek görmüyoruz, değişim ise hiç yok.”