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Siyam İkizi Kaplumbağalar Pamuk Ve Kale Hayata Tutunamadı

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Siyam İkizi Kaplumbağalar Pamuk Ve Kale Hayata Tutunamadı
Siyam İkizi Kaplumbağalar Pamuk Ve Kale Hayata Tutunamadı

AA’ya konuşan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, 10 Kasım’da bir turist tarafından bulunduktan sonra Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında korumaya alınan kaplumbağaları yaşatmak için Prof. Dr. Serdar Düşen ve doktora öğrencisi Ayfer Şirin ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Pamuk ve Kale isimleri verilen kış uykusuna hazırladıkları siyam ikizi kaplumbağalara büyük özenle baktıklarını anlatan Başkale, “Kilo almaya başlamışlardı ve hareketlerinde gözle görülür hızlanma vardı. Ancak vücutları yapışık olduğu için organları gelişimlerini tamamlayamadı. Siyam ikizi kaplumbağaları organ yetmezliği nedeniyle kaybettik” dedi.

Başkale, kaplumbağalarda yapışık ikiz görülme sıklığının 100 binde bir olarak tespit edildiğini, ender görülen bu vakayla ilgili bilimsel çalışmanın devam ettiğini söyledi.

10 Kasım’da Pamukkale travertenlerine yakın bir konumda bir turistin gördüğü yapışık ikiz kaplumbağaların ‘mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası‘ olarak bilinen ‘Testudo greaca‘ türünde olduğu ve iki baş, iki ayak ve ikişer kollarının bulunduğu tespit edilmişti.

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