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SİYASAL EŞİTLİĞE EVET, SAYISAL EŞİTLİĞE HAYIR!

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5 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
SİYASAL EŞİTLİĞE EVET, SAYISAL EŞİTLİĞE HAYIR!

Başarısızlıkla sonuçlanan Crans Montana sürecinin ardından 16 Nisan’da sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelecek olan liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, çözüm konusunda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini büyük bir saygıyla kabul edeceğini fakat sayısal eşitliğini kabul etmeyeceğini söyledi.

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ MEVZUSU!
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın kendisine yaptığı “zihniyet değişikliği” çağrısı konusunda da açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Akıncı’nın da zihniyet değişikliğine gitmesi gerektiğine göndermede bulunarak, "bir toplumun, karşı tarafı olumsuz etkileyecek imtiyazlar talep etmeyeceği ve karşılıklı saygıyı gündeme getirecek bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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