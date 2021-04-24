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Siyasal iletişim Uzmanı Tokel: Siyasilerin topluma sırtı dönük

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Tokel, toplumun siyasileri bugün hafifçe dürtüklediğini fakat topluma sırtını dönmüş olan siyasilerin bu tutumunun devam etmesi halinde, bir sonraki seferde bu dürtüklemenin tekme şiddetinde hissedileceğini savundu.
Siyasal iletişim Uzmanı Tokel: Siyasilerin topluma sırtı dönük

İşte açıklama;

Toplum hafifçe dürttü...

1. Pandemi devam ederken, yasal veya gayrı yasal o başka bir tartışma konusu, hasta olma riskini göze alarak ve yasaklara da meydan okuyarak bu kadar insan aynı meydanda toplanıyorsa bu birşeydir. Ve dikkate değerdir.

2. Bunun salt bir federasyon talebi olduğunu düşünmek ve aslında toplumda meydana gelen genel enejrji birikimini, oluşan sosyolojik zemini gözden kaçırmak siyaset adına büyük yanılgı olur.

3. Son dönemlerde, meydana gelen toplumsal olaylar, yaşanan siyasal çekişmeler, çözümsüz kalan sorunlar, ekonomik sıkıntılar, istikrarsızlık ve geleceğe duyulan kaygı ve umut yitimi toplumun sadece bir kesimini değil tüm kesimlerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir.

4. Genel anlamda özetleyecek olursak, siyaset topluma sırtını dönmüş, kulaklarını halka tıkamış, gözlerini kapamış, kendi kendine yarattığı bir ütopya içerisindeki dünyasında hayata devam etmektedir. Bu sürdürülebilir bir tutum değildir.

5. İşin Özü : Sokak o ütopyanın bir parçası olmadığını bugün ufaktan sezdirmiştir. Sıra siyasetin bu dürtüklemeden gerekli dersleri çıkarıp çıkaramayacağı meselesidir. Yoksa, ikincisi dürtükleme değil direk tekme şiddetinde hissedilebilir.

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