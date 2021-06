"Ortada, gözle görülen bir SUSKUNLUK SARMALI vardır. Ve bu yayılmaktadır. KAMUOYU DESTEĞİ her gün erozyona uğramaktadır."

Siyasal İletişimci Özdemir Tokel: Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı her konuda gözle görülen bir SUSKUNLUK SARMALI vardır. Ve bu yayılmaktadır. KAMUOYU DESTEĞİ her gün erozyona uğramaktadır. Mesele budur. İlla bir fotoğraf üzerine konuşulacaksa o fotoğraf bu fotoğraftır. Kendileri açısından da incelenmesi gereken tek konu budur.

İşte açıklama;

Mesele o Fotoğraf değil... Mesele başka bir fotoğraftır.

Bu kadar çok fotoğrafın çekildiği çağımızda, her siyasetçinin veya sanatçının, herhangi bir suça bulaşmış ya da bulaşma ihtimali olan bir kişiyle, herhangi bir yerde ve zamanda aynı karede bulunma ihtimali hep var olan bir risktir.

Hiç kimse, hele Kıbrıs’ta o kare çekilmeden önce öyle büyük araştırmalar peşinde koşmaz, öyle Güvenlik soruşturması sonucu falan da beklemez. O yüzden bu meselede biraz insaflı konuşmak lazım.

Diğer yandan, siyasette büyük meydan okumalar, bir gün o durumla sizin karşılaşma olasılığınız sıfıra yakın olduğunda yapılır.

Dolayısı ile bu konuda herkes biraz temkinli konuşmalı. Yoksa koyarlar önünüze başka bir fotoğraf kendi oyununuzda oyuncak olursunuz.

Bİlin ki, henüz umulmadık biri ile yan yana çekilmiş fotoğraflarınız yayınlanmadıysa bu olmadığından değil henüz gündeme gelmediğindendir.

Özetle ben bu fotoğraf hikayesinde değilim. Bana göre bu meselede esas fotoğraf başka.

Mesele, bu fotoğraf üzerinden ortaya konan manşetlere, spekülasyonlara, yorumlara ve eleştirilere karşı ortaya çıkmayan reflekstir.

Mesele, en yakınlarından en uzaklarına kimselerin Sayın Cumhurbaşkanı’nı güçlü, ciddi ve samimi bir şekilde koruma, kollama veya savunma çabasına girmemesidir. (İstisnalar kaideyi bozmaz)

Olay sadece bu konu ile alakalı da değildir. Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı her konuda her iddiada iş bu hale dönmüştür. Ortada, gözle görülen bir SUSKUNLUK SARMALI vardır. Ve bu yayılmaktadır. KAMUOYU DESTEĞİ her gün erozyona uğramaktadır.

