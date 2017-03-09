Siyaset Aymazlığı mı yapılıyor?

KKTC’de yapılması tartışılan erken seçim ile ilgili yorumlar yapılırken, yapılan anketlerde gündeme gelmeye başladı. Bazı dostlar, kendilerine yakın partilere anketlerde beklediklerinin altında oy çıkınca seslerini 7 desibelin üzerine çıkartarak ‘Nayır’ demekten geri durmuyor.

Dinazorlar çağından beri her seçim öncesi anketler yapılıyor. Anketler ile halkın nabzı tutularak barajda boğulmayacak olan ve su üstünde kalacak partiler bir bir sıralanarak yazılıyor. Bu konuda yazı yazan gazeteciler, yaylım ateşine tutularak vay senisin yazan ve partimizin oyunu aşağılarda gösteren gazeteci diye eleştiriliyor.

Bir süre önce KKTC’nin birçok bölgesinde 2200 kişi ile birebir yapılan bir anketin sonuçlarını sevgili Ferda Ekinci ile programda dile getirmiştik. Ve bunu gazetemiz Detay’da da yayınlamıştık. Tabi yayınlar yayınlamaz bize hemen ‘Turuncu gömlek’ giydirilerek UBP’li damgası vurulmuştu.

Şimdi bir başka anket ortaya çıktı. Beş aşağı beş yukarı ayni oranlar o ankette de mevcut. Ben daha da ileri gideyim. Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan içerisinde altın gibi kalbi olan ancak çalışma kapasitesinin ayarı düşük olan bazı vekiller ‘Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ türküsünü söyleyecek.

Sevgili Ferda Ekinci ile Kanal T’deki programda, UBP birinci parti çıkar demiştik. Şimdiki ankette, UBP yine birinci parti çıktı. Biz hata paylarını dağıtmadan rakamları verdiğimiz için %36 küsur dedik, şimdiki ankette %3.5 hata payları da dağıtıldığı için bu rakam %39’a çıktı.

CTP hata payları artırılarak veya düşüldükten sonra %20, Halkın Partisi %18, TDP %8, DP%7 olarak gösteriliyor. Diğer partiler de YDP hariç %1 ile %1.5 olarak gösteriliyor. Bu günkü anket sonuçlarına göre durum bu. Yarın bu durum ne olur onu da zaman gösterecek.

Ben ankete dayanarak ‘Pandoranın kutusundan’ çıkacak vekilleri de söylemiştim. Buna göre UBP’den, Hüseyin Özgürgün, Ersin Tatar, Hamza Ersan Saner, Sunat Atun, Derviş Ekşici, Güneş Güneşoğlu, Kemal Dürüst, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu sandıktan çıkar diye iddiada da bulunmuştum.

Yine ankete göre de CTP’de ise Tufan Erhürman, Asım Akansoy, Armağan Candan, Mehmet Çağlar, Erkut Şahali, TDP’den Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler, Asım İdris ve Cemal Özyiğit’in DP’den ise Serdar Denktaş’ın yanı sıra, Mustafa Arabacıoğlu’nun, Kenan Akın’ın kazanacağını öne sürmüştüm. Tabi şimdi Afet Gürcafer’de ortaya çıkınca pandoranın kutusu allem galem olacak diyorum.

Halkın Partisinden, Kudret Özersay banko seçilirken, artık insanların sempati ile bakmaya başladığı Tolga Atakan’ın da kazanacağını dile getirdim. Ancak diğer adayların ankette ismi geçmediği için onlar hakkında herhangi bir yorumda da bulunmadım.

Yine ankete bakarak şimdiki duruma göre kazanamayacakların da isimlerini dile getirmiştim. Pandoranın kutusunun kapağını açamayacak vekillerin de Hasan Taçoy, Hamit Bakırcı, Hakan Dinçyürek, Ali Pilli, Hüseyin Erçal Hüseyin Avkıran Alanlı, Abbas Sınay, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, Biray Hamzaoğlulları, Birikim Özgür hatta ve hatta Ferdi Sabit Soyer’i bile tehlikede olduğunu belirttim.

TKP/Yeni Güçler Parti Başkanı Mehmet Çakıcı’nın bu durum devam etmesi ve partisinin barajda kalması halinde vekilliğe veda edeceğini de dile getirmiştim.

Birde CTP’den, TDP’den istifalar var açıklamaları ile ilgili bir bilgi vermek isterim. İstifa ettikleri dile getirilen kişiler yazdıkları dilekçelerde biz partimizden istifa etmedik diyor. İstifa etmedilerse ve istifa ettikleri dile getiriliyorsa bu siyaset aymazlığıdır. Bunu da bir yol belirtmek gerekir diye düşünüyorum.