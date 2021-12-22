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Siyaset yasağı getirilmek istenen Demirtaş’tan AYM’ye dilekçe

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Hakkında siyaset yasağı istenen Selahattin Demirtaş AYM’ye dilekçe yazdı, siyaset yasağı verilmesi halinde kararın son cümlesine "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" yazılmasını istedi.
Siyaset yasağı getirilmek istenen Demirtaş’tan AYM’ye dilekçe

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 5 yıldır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP kapatma davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında siyasi yasak istenmesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bir dilekçe verdi.

Demirtaş, AYM Başkanlığına verdiği dilekçede, hakkında düzenlenen iddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmasını avukatları aracılığıyla yapacağını belirterek, birkaç cümleyle düşüncelerini iletmek istediğini belirtti.

Mahkemenin hakkında vereceği kararın Türkiye toplumu ve ortak geleceğe katkı sağlayıcı nitelikte olmasını dilediğini belirten Demirtaş, tutuklu olmasına rağmen de siyaset yaptığını ifade ederek, "Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır" ifadelerini kullandı.

Selahatin Demirtaş, hakkında siyasi yasak kararı verilmesi halinde ise kararın son cümlesi olarak, "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" ifadesinin yazılmasını talep ettiğini belirtti.

"Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yok"

Demirtaş yazdığı dilekçede şu görüşlere yer verdi:

"Kürt-Zaza', 'Müslüman', 'başı kapalı', 'yoksul' bir 'kadın' doğurdu beni. Anamın bütün kimlikleri bu coğrafyada sorun olarak görüldüğünden, ben de benzerlerim gibi doğuştan ve mecburen siyasetçiyim.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyaseti koltuk, makam, mevki ve parti üyeliğinden ibaret sanıyor olsa gerek ki, bana siyaseti yasaklayabileceğini iddia ediyor.

Beş yıldan fazla süredir siyasi rehine olarak tutulduğum yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresinde, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğum da makamım da olmadı.

Ancak yine de dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem içeride de o kadar siyasetçi olduğumu rahatlıkla belirtebilirim. Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır. Benim yüreğim her daim yoksul, emekçi halkımızın mazlum yüreğiyle birlikte atıyor. Halkımızın yüreğinin de benimle birlikte attığını biliyorum. Bana siyaset yapma zeminini sağlayan en önemli etken de budur.

Şayet Mahkemeniz bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum:

'Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz.'

Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."

Başak Demirtaş sosyal medyadan paylaştı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, dilekçe ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yargıtay, HDP kapatma davası kapsamında pek çok HDP'li için siyaset yasağı istiyor. Selahattin için de. Sizlerle, Selahattin’in bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yazdığı dilekçeyi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında Selahattin Demirtaş dahil 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini talep ediyor.

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