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Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı

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Facebook, gelen olumsuz tepkiler üzerine Hollanda'da planladığı veri çiftliği projesini askıya aldı.
Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı

Facebook’un ana şirketi Meta, Hollanda parlamentosunun aleyhte oy kullanmasının ardından Zeewolde’de planladığı ve küçük bir şehre güç sağlayacak derecede enerji kullanacak dev veri merkezi planlarını durdurdu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp için planlanan sunucu çiftliğinin, Hollanda rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu temsil eden yılda 1.380 gigawatt saatlik bir enerji tüketmesi bekleniyordu.

İtirazlarda, merkezin yalnızca yenilenebilir enerji kullanacağı, iklim değişikliği hedeflerini karmaşıklaştıracağı ve ülkenin sınırlı sürdürülebilir gücünün başka amaçlarla kullanılmasını isteyen aktivistlerin tepkisini çekeceği belirtildi. 410 dönümlük rüzgar enerjili sunucu kompleksi için aktivistler de, çok fazla yenilenebilir enerji tüketimi olacağını söylüyor.

META: “İYİ BİR KOMŞU OLMAK İSTİYORUZ”

Veri merkezine karşı yürüttüğü kampanya, son belediye seçimlerinde sandalyelerini ikiye katlamasına yardımcı olan Yaşanabilir Zeewolde partisinden Tom Zonneveld, kararı bir zafer olarak selamladı. Zonneveld, “Mutluyuz, tabii ki bu bir erteleme ve iptal değil ama doğru yönde atılmış bir adım” dedi.

Hollanda parlementosundaki oylamadan bir saat sonra Meta, planlarını askıya aldığını açıklayarak, “İyi bir komşu olmak istiyoruz. Pprojemiz ile Zeewolde’deki insanlar arasında iyi bir uyumun planlarımızdaki en önemli kriter olduğunu ilk günden vurguladık” dedi.

Meta projesinden önce bile, veri depolama ve iletimi Hollanda elektriğinin yaklaşık yüzde 3’ünü tüketiyordu ve bu payın 2030 yılına kadar yüzde 10’un üzerine çıkması bekleniyor.

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