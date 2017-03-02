"Siyasete malzeme edildi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Sayıştay üyeliği ile ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamaların, hem Meclis’in itibarına, hem Sayıştay organına, hem de adaylara zarar verdiğini belirtti.

Siber, gerçek dışı iddiaların, halkın siyaset kurumuna olan güvensizliğinin derinleşmesine yol açacağını ifade ederek, Sayıştay üyeliği için iddia edildiği gibi bir siyasi partiye yakın olan bir adayı kazandırmak için Meclis Başkanlığı’nın haziran ayını beklemeden bu münhali açtığı veya özellikle geç açtığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Siber, Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan Sayıştay üyeliği seçimi konusunda yazılı açıklama yaptı.

“İŞLEM, TALEBİN ERTESİ GÜNÜ BAŞLATILDI”

Siber açıklamasında, “Münhalle ilgili talep Sayıştay Başkanlığı tarafından şahsıma bildirildiği günün ertesi günü, işlem başlatıldı” dedi.

Son günlerde basında çeşitli spekülasyonlara yol açan Sayıştay üyesi seçimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğini duyduğuna işaret eden Sibel Siber, öncelikle mali denetim organı olan Sayıştay’ın Anayasa gereği bağımsız bir organ olduğunu vurguladı.

“SİYASETE MALZEME EDİLDİ”

Hal böyleyken Meclis’te Sayıştay üyeliği seçimiyle ilgili yapılan bazı açıklamalarda dolaylı da olsa konunun siyasete malzeme edildiğini ve adaylarla siyasi partiler arasında ilişki kurulduğunu üzülerek gözlemlediğini kaydeden Siber, “Sayıştay’ın Başkan ve üyelerinin nitelikleri, atanmaları, kuruluş ve işleyişi yasa ile düzenlenir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen Sayıştay Üyeliği kadrolarına, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvuran adaylar arasından, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nca gizli oyla ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir” dedi.

Siber, Sayıştay üyeliği seçimi ile ilgili süreci şöyle özetledi:

“Boş olan bir Sayıştay üyeliği için 23 Ocak 2017 tarihinde Sayıştay Başkanı Sayın Osman Korahan, şahsımı telefonla arayarak Sayıştay üyeliği ile ilgili boş münhal olduğunu ve münhalin doldurulması ile ilgili sürecin başlatılmasını talep etmiş ve işlemler hemen aynı gün Meclis Başkanlığı’nca başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanı’na vekalet ettiğimden dolayı 24 Ocak 2017 tarihinde, Meclis Başkan Vekili Sayın Hüseyin Alanlı başkanlığında Başkanlık Divanı toplanmış ve Sayıştay üyeliği münhal kararı alınması ile ilgili süreç başlatılmıştır. Divan’da münhal açılması ile ilgili aleyhte görüş belirtilmemiş ve UBP Milletvekili Sayın Hamit Bakırcı, UBP Milletvekili Sayın Dursun Oğuz ve CTP Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın oylarıyla oy birliği ile karar alınmıştır. (Meclis Divan’ında da Mecliste grubu olan tüm partilerin temsilcileri yer almaktadır.)

Divanın aldığı münhal kararı ise Resmi Gazete’de 25 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmış ve 10 Şubat 2017’de başvuru süresi dolarak, aynı tarihte Hukuk, Siyasi İşler ve DışilişkilerKomitesi’ne havale edilmiştir. Komite Başkanı UBP Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ, kararı bekletmeden derhal gündemine almayı uygun görmüştür. 22 Şubat 2017 tarihinde karar komitede görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilip Meclis Genel Kurulu’na havale edilmiştir. Komitede de yine hiçbir üye kararın aleyhine oy vermemiştir.

Karar, Genel Kurul’da 27 Şubat 2017’de görüşülmüştür. Üye seçimin birinci turu, aynı birleşimde yapılmış ve hiçbir aday seçilme için yeterli oyu sağlayamamıştır. Daha sonraki toplantılarda da nisap sağlanamadığı ve halen seçimin gerçekleşmediği kamuoyunun bilgisindedir.”

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR…”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, iddia edildiği gibi bir siyasi partiye yakın olan bir adayı kazandırmak için Meclis Başkanlığı’nın haziran ayını beklemeden bu münhali açtığı veya özellikle geç açtığı konusundaki iddianın gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, münhalle ilgili talebin Sayıştay Başkanlığı tarafından şahsına bildirildiği günün ertesi günü işlem başlatıldığını vurguladı.