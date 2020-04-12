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Siyasette Klorokin tartışması

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Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin KKTC’ye gönderileceğini açıklaması üzerine eleştiriler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi aklım ile klorokin talep etmedim” dedi.
Siyasette Klorokin tartışması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya ağı Facebook'ta  yaptığı açıklaması;

Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2000 adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil.

Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp. Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi. Yani ben kendi aklımla klorokin talep etmiş değilim. Eğer mesele “Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz” ise , o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir. Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir.

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