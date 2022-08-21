Siyasette yeni seçenek: Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor

4 siyasi parti ve örgütün ilk çağrıcıları arasında olduğu ”Sosyalist Güç Birliği”nin kuruluşu, yarın yapılacak basın toplantısı ile ilan edilecek.

Seçime doğru siyasetin sol kanadında başlayan ve uzun bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor.

Çağrıcıları tarafından "Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" denildi.

Sosyalist Güç Birliği, yarın (20 Ağustos Cumartesi) saat 14.00'te Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısı ile ilan edilecek.

Toplantının çağrıcıları şöyle: