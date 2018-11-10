Siyasi çevreler ve derneklerden 10 Kasım mesajları

Bir çok siyasi parti ve poltikacı 10 kasım dolayısıyla mesaj yayımladı,

Başbakan Erhürman, mesajında, "Bir halkın, en zor koşullarda dahi, öz güvenini yitirmeden, dayanışma içinde, el ele vererek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğinin en güzel örneğini tarihe miras bırakan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" dedi.

TKP Yeni Güçler mesajında, şöyle denildi:

“Emperyalizme karşı verilen ilk bağımsızlık savaşının lideri. Bugünkü Türkiye coğrafyası üzerinde yaşayan her etnik kökenden insanı ümmet olmaktan kurtarıp birey yurttaş hakkını kazandıran lider. Bir ailenin mutlak hükümranlığına dayalı feodal rejimden, seçtikleri eliyle halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyet rejimine geçen lider. Eğitimi yobaz din tüccarlarının elinden alıp eğitim birliğini sağlayarak demokratik bilimsel eğitim sisteminin temellerini atan lider. Dini devlet işlerinden ayırıp şeriatı kaldırıp hukukun sisteminin temellerini atan lider. Çağına olduğu kadar geleceğe de ışık saçan büyük lider. Hayata veda ettikten sonra da devrimleri, ilkeleri ve gösterdiği hedeflerle insanlığa hizmet etmeye devam eden en büyük lider. Sonsuzluğa erişmenin 80. yıldönümünde seni, minnet ve saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde uyu.”

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkan Ahmet Arslan, Atatürkçü öğretmenler olarak Türk ulusunun güvenine layık olacak şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Arslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in ölümünün 80’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, bu çağda kimsenin isminin Mustafa Kemal kadar saygı yaratmadığını söyledi.

İpek, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu vatan Mustafa Kemal gibi bir kahramanı ebediyen görmeyecek. Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmadı” dedi