  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Siyasi eylem yaptılar diyenlere Hemşirelerden sert tepki

» »
Bügün yaptığımız eylemin siyasi olduğunu iddia edenlere hitaben yazılmıştır."
Siyasi eylem yaptılar diyenlere Hemşirelerden sert tepki

Bügün yaptığımız eylemin siyasi olduğunu iddia edenlere hitaben yazılmıştır."

SAĞLIK SİYASETE ALET EDİLEMEYECEK KADAR CİDDİDİR DİYEN SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN ALİ PİLLİ GAYRI CİDDİ,PARTİZAN ve YASA DIŞI DAVRANARAK SAĞLIĞI SİYASETE KURBAN ETMİŞTİR.!

Bir hastanemizin acil servisinde emek veren meslektaşımızından birini bakanlığın farklı bir dairesine tüzük kurallarını çiğneyerek görevlendirmiştir.Hem kendi bakanlığının tüzüğünü çiğneyen sayın bakanımız ayni zamanda seçim ve halk oylama yasasına aykırı hareket etmiştir. Nakil tüzüğünü vakitlice uygulamış olsaydı belkide uzun yıllardır emek veren bu meslektaşımızı hukuka uygun bir şekilde naklini yapabileceği öngörüden uzak ve iş bilmezdir.

Partisinin örgüt başkanının eşi olması sebebiyle yasa tüzük tanımaz şekilde meslektaşımızın görev yerini ihtiyaç olmayan bir yerle değiştiren sağlık bakanımız uzun yıllardır eşine az rastladığımız şekilde partizanca hareket etmekte iş barışı ve huzurunu zedelemektedir.Bu da yetmezmiş gibi önünü arkasını düşünmeden yaptığı bu uygulama sonucunda meslektaşımızın çalıştığı servisin sayısınca müşkül duruma düşmesine sebep olup telafi edebilmek için yine yasa dışı bir şekilde mevsimlik işçi adı altında istihdam ettiği hemşireleri burada görevlendirerek müthiş bir şekilde yasa dışı davranmaya devam etmektedir.

Sağlığın siyaset ve partiler üstü olduğu inancını vurgularken,sağlık bakanımızın yapmış olduğu bu partizanlığın ilk olmadığını, uzun yıllardır siyasi partizanlığın bu kadar hissedilmediğini belirtir, sağlık siyasete alet edilemeyecek kadar ciddidir dedikten sonra aksi şekilde tavır sergileyerek gayrı ciddi,partizan,yasa dışı davranarak sağlığı siyasete kurban ettiğini belirtiriz.

Ali ÖZGÖÇMEN

KTHES

Yönetim Kurulu Başkanı

 

"Bügün yaptığımız eylemin siyasi olduğunu iddia edenlere hitaben yazılmıştır." SAĞLIK SİYASETE ALET EDİLEMEYECEK KADAR...

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası paylaştı: 13 Eylül 2020 Pazar
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşine dönmek isteyen eski sevgilisine cinsel tacizde bulundu13 Eylül 2020 Pazar 16:07
  • Bir doktor daha tepki gösterdi:Domatesin ucuzu makbuldür de ; insanın, eleştirinin, siyasetin değil !!!13 Eylül 2020 Pazar 15:56
  • Tıp-İş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Varış:Beceremedikleri eksiklerin suçunu Sağlık çalışanalrına atıyorlar13 Eylül 2020 Pazar 15:53
  • YDP Arıklı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti13 Eylül 2020 Pazar 15:48
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu13 Eylül 2020 Pazar 15:43
  • Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”13 Eylül 2020 Pazar 15:37
  • KTOS, yarın uyarı grevi yapacak13 Eylül 2020 Pazar 15:36
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan “Eylem başarıyla neticelenmiştir” açıklaması13 Eylül 2020 Pazar 15:29
  • Özersay: “ABD’yi, söylediklerinin gereğini yapmaya davet ediyoruz”13 Eylül 2020 Pazar 15:24
  • Maliye Bakanlığında tüm personele PCR testi yapıldı13 Eylül 2020 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti