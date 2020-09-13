Siyasi eylem yaptılar diyenlere Hemşirelerden sert tepki

Bügün yaptığımız eylemin siyasi olduğunu iddia edenlere hitaben yazılmıştır."

SAĞLIK SİYASETE ALET EDİLEMEYECEK KADAR CİDDİDİR DİYEN SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN ALİ PİLLİ GAYRI CİDDİ,PARTİZAN ve YASA DIŞI DAVRANARAK SAĞLIĞI SİYASETE KURBAN ETMİŞTİR.!

Bir hastanemizin acil servisinde emek veren meslektaşımızından birini bakanlığın farklı bir dairesine tüzük kurallarını çiğneyerek görevlendirmiştir.Hem kendi bakanlığının tüzüğünü çiğneyen sayın bakanımız ayni zamanda seçim ve halk oylama yasasına aykırı hareket etmiştir. Nakil tüzüğünü vakitlice uygulamış olsaydı belkide uzun yıllardır emek veren bu meslektaşımızı hukuka uygun bir şekilde naklini yapabileceği öngörüden uzak ve iş bilmezdir.

Partisinin örgüt başkanının eşi olması sebebiyle yasa tüzük tanımaz şekilde meslektaşımızın görev yerini ihtiyaç olmayan bir yerle değiştiren sağlık bakanımız uzun yıllardır eşine az rastladığımız şekilde partizanca hareket etmekte iş barışı ve huzurunu zedelemektedir.Bu da yetmezmiş gibi önünü arkasını düşünmeden yaptığı bu uygulama sonucunda meslektaşımızın çalıştığı servisin sayısınca müşkül duruma düşmesine sebep olup telafi edebilmek için yine yasa dışı bir şekilde mevsimlik işçi adı altında istihdam ettiği hemşireleri burada görevlendirerek müthiş bir şekilde yasa dışı davranmaya devam etmektedir.

Sağlığın siyaset ve partiler üstü olduğu inancını vurgularken,sağlık bakanımızın yapmış olduğu bu partizanlığın ilk olmadığını, uzun yıllardır siyasi partizanlığın bu kadar hissedilmediğini belirtir, sağlık siyasete alet edilemeyecek kadar ciddidir dedikten sonra aksi şekilde tavır sergileyerek gayrı ciddi,partizan,yasa dışı davranarak sağlığı siyasete kurban ettiğini belirtiriz.

Ali ÖZGÖÇMEN

KTHES

Yönetim Kurulu Başkanı