Siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşlar halkın bayramını kutladı

Siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşlar halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, herkesin birlik beraberlik kardeşlik içinde güzel bir bayram geçirmesini diledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun Kurban Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirterek, “Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak” olduğunu savundu.

İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek vereceğini vurgulayarak, barış ve kardeşliğin tüm Kıbrıs ve dünyaya egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulundu ve Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, yayımladığı bayram mesajında, insanların sevgi ve saygı temelinde bir araya gelmesini temenni etti.

Gürcafer, “Bayramlar, kırgınlık ve dargınlıkların unutulmasına, hoşgörü, paylaşım ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmaktadır. Böylesi manevi değere sahip bu dönemde insanların arasındaki kırgınlıkların son bulması ve sevgi ve saygı temelinde bir araya gelmeleri en büyük temennimizdir” dedi.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik de yayımladığı mesajda, İslam alemine sevgi, birlik ve beraberlik içinde bir Kurban Bayramı dileyerek, “Kurban Bayramı sadece et yeme ya da et bayramı olarak addedilmemesi lazım. Çünkü Kurban bir ibadettir” dedi.

Kurban kesme konusunda da uyarılarda bulunulan İnik, “Teşrik tekbirleri unutulmamalı. Bununla birlikte kurbanlarımızı, eziyet vermeden ehil kişilere kestirmeli, kurban kesildikten sonra kurbanın artık ve sakatatlarıyla çevreyi asla kirletmemeliyiz” ifadelerini kulandı.

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek de, sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olan mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma gibi hayırlara vesile olmasını temenni etti ve tüm halkın ve Müslüman âleminin Kurban Bayramını kutladı.