Siyasi parti liderleri ve STK temsilcileri, Büyük Kudüs Mitingi’nde buluştu

Saadet Partisi'nin öncülüğünde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 'Büyük Kudüs Mitingi' gerçekleştirildi.

Mitinge farklı siyasi partilerle 60’ya yakın sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Mitinge; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ile çok sayıda sivil toplum örgütü Temsilcisi katıldı.

Filistin bayraklarının taşındığı mitingte, İsrail ve ABD aleyhinde çeşitli sloganlar atıldı.

Mitingte konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak ilan ettiği planı “Yüzyılın paçavrası” olarak niteledi.

"Bugün Kudüs için buradayız. Mescid-i Aksa için buradayız” diyen Karamollaoğlu, “Yeryüzünün bütün mazlumları için buradayız. İdlib, Doğu Türkistan ve Arakan için buradayız. Bugün İstanbul’da, Yenikapı’da, ırkçı emperyalizme karşı küresel intifadanın meşalesini yakıyoruz" dedi.

“Kudüs ezelden ebede kadar İslam’ındır”

“Ey zalimler, ey siyonistler, ey ırkçı emperyalistler” diye seslenen Karamollaoğlu, “Filistin ezelden ebede bir İslam beldesidir ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Çünkü bu meydanda, ırkçı emperyalizme figüranlık yapanlar değil, tarihi bizzat yazanların torunları var” diye konuştu.

“Yüzyılın ihaneti”

Temel Karamollaoğlu, Trump ve Netenyahu tarafından Filistin’e ve islam dünyasına dayatılan planın kabul edilemez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Filistin’i siyonist İsrail’e peşkeş çekmektir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktır. Huzura ve barışa değil kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allah’ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür

Anlaşmanın bir tarafı yok saydığını hatırlatan Karamollaoğlu, Filistin’e getirilen kısıtlamaları sert dille eleştirdi.

“Sözde” diye tarif ettiği plana göre Kudüs bütünüyle İsrail’e bırakılmak istendiğini dile getiren Karamollaoğlu, “Doğu Kudüs bir kaç mahalleden ibaret. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlar İsrail’in kontrolünde olacak" ifadelerini kullandı.

“Trump’ın öncülük ettiği plan ile Filistin’in üzerine son çiviyi çakmaya çalışıyorlar" Karamollaoğlu şunları söyledi:

Sırada ne var? Söyleyeyim: Vaadedilmiş topraklar var! Nil ile Fırat’ın arası var…Diyarbakır, Mardin, Urfa, GAP ve Çukurova var.. Türkiye var Türkiye! Eğer bugün Kudüs’e sahip çıkamazsak yarın İstanbul’u gündeme getirirler. Bugün Filistin’i koruyamazsak Allah korusun yarın Türkiye’nin bütünlüğünü savunmayla karşı karşıya kalırız.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, her dönemin bir Firavun'un bir Musa'sı olduğunu söyledi / Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu: Kudüs hepimizin ortak davasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs’ün bütün Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

“Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Bugün bu mücadelenin yeni boyutunu görüyoruz. Haçlıların Kudüs’ü işgal etmesiyle bugün yapılan bu anlaşma da aynıdır. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs de Müslümanlardan koparılmak isteniyor” diye konuştu.

“Bütün mazlumlar birleşmelidir” çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

İsrail’e karşı ilk Kudüs mitingini düzenleyen Milli Görüş Lideri Erbakan’ı saygı ve rahmetle anıyorum. Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir. Kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı bütün mazlumların birleşme vaktidir.

Kılıçdaroğlu, her Firavun'un bir Musa'sı olduğunu hatırlatarak “Günümüzün firavununa karşı her birimiz birer Musa'yız” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Trump ve Netanyahu’nun planı insanlığa savaş ilanıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Trump ve Netanyahu’nun, sözde barış planını ilan ettiklerini söyledi.

Bu anlaşma ile sadece Filistin ve Kudüs'e değil, bütün bir insanlığa savaş ilan edildiğini dile getiren Davutoğlu, “Sizin savaş ilanınıza karşı, Kudüs’ü hep koruyacak ve insanlığın vicdanının sesi olacağız" dedi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

Her zaman Kudüs'e sahip çıkacağız. Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediliyor. Abu Dis denilen bir yeri de Filistin'e başkent yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz? Bilsinler ki Kudüs planı asla kabul edilmeyecektir. Bu planda deniyor ki, dış güvenlik İsrail'e ait olacak, iç güvenlik Filistin'e ait olacak. Filistin'in bütün kara ve hava denetimleri İsrail denetiminde olacak. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor. Buna karşı çıkacağız. Bu planla ayrıca, Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi yasaklanıyor. Bunun karşılığında 50 milyar dolarlık bir rüşvet veriliyor. Bizim kardeşlerimiz bunu asla kabul etmeyeceklerdir.



Sağlam: Kudüs insanlığın vicdanıdır

HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Kudüs’ün insanlığın vicdanı olduğunu ifade etti.

“Kudüs, İslam'ın ilk kıblesi, yeryüzünde ibadet için inşa edilen mescidlerin ikincisi, ibadet için menzil edilen mescidlerin üçüncüsüdür” diyen Sağlam, “Kudüs alelade bir toprak parçası değildir. Kudüs'ü sıradan bir pazarlık konusu yapmak, asla söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

Bütün Amerika ve Avrupa’nın bir Kudüs kadar değeri olmadığını aktaran Sağlam, “Biz bu ham hayallerden vazgeçin diyoruz. Kudüs insanlığın vicdanıdır" dedi.

Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tarih göstermiştir ki Siyonistlerin anladığı tek dil kuvvetin dilidir. Filistin'e güç ve kuvvet verelim. Anlaşmalar yapalım. Madem Filistin'i devlet olarak tanıyorsun, gelin Filistin'le askeri, ticari ve ekonomik anlaşmalar yapın. Bu şekilde göreceğiz ki Filistinlilere huzur gelecektir. Filistin huzur içinde olursa, tüm dünya huzur içinde olacaktır. Filistin'de huzur olursa, aramızdaki fitnelerin büyük kısmı yok olacaktır. Bu anlaşmayı bir başlangıç noktası edinelim, aramızda farklılıkları, ayrılıkları bir kenara itelim. Filistin konusunda bir araya gelelim. Filistin huzur içinde olmazsa, İstanbul, Şam, Bağdat huzur içinde olamaz.



Uysal: Masalarda kurulan planlar hayata geçirilmeye çalışılıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da İsrail’in başat rol oynadığı BOP’un komplo teorisi olmaktan çıkmış, tarihi bir gerçeklik olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

“İsrail'in botlarıyla Kudüs işgal edilirken, biz bu sınavın altında kaldık” ifadelerini kullanan Uysal, “Filistinliler her gün yeni bir zulüm yaşıyorlar. Dünyanın gözü önünde. Amerika da buna zemin hazırlama derdinde. Masalarda kurulan planlar hayata geçirilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Gültekin Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

Batı’dan yükselen birkaç cılız sesle, canımızı yakan, hüznümüze hüzün katan, maalesef İslam dünyasının sessizliğidir. Hatta Arap dünyasından, ABD’nin işgal planını meşrulaştırma planına destek veren açıklamalardır. Bu alçak zulmü avazı çıkarcasına bağırmak, işte İstanbul’a bu yakışırdı. Yaşamanın özgürlük ve kişi güvenliğini yalnız kendi insanları için var olduğunu düşünen bir İsrail ve buna kan ihraç eden bir ABD var karşımızda. Kudüs’ü her türlü siyasi farklılığa rağmen bir arada durabilen Müslümanlar kurtaracaktır. İslam ülkelerine sesleniyorum; madem Filistin’i devlet olarak tanıyorsunuz, gelin Filistin’le askeri, siyasi ve teknolojik anlaşmalar yapın.

İBB Başkanı Ekrem İnamoğlu da mitingde bir konuşma yaptı.

Mitingin “Çok özel bir buluşma” olduğunu söyleyen İmamoğlu, ABD’nin Ortadoğu Planı’na tepki gösterdi.

Planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten İmamoğlu, “Kudüs’ün statüsü Filistin İsrail çatışmasının esasıdır. Tek taraflı olarak asla değiştirilemez. Bu meseleye hamilik yapan kadim kent İstanbul’dan duyulsun; Kudüs’ün statüsü İslam dünyasının ortak meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Çevresi mübarek kılınan El-Aksa, Sevgili Peygamberimizin Miraçtaki ilk durağıdır” diyen İmamoğlu, “Güçlü olan ger zaman haklı değildir. Güçlük tek başına her şeyi yapabilmenize imkan vermez. Kudüs’e öngörülen statü kabul edilemez. Bu plan bölgeye ve dünyaya huzur getirmez. İstanbul olarak bu duyarlılığın merkezi olacağız” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, “Amblemlerin baskısından kurtulalım, bir araya gelmek için önümüzdeki engelleri kaldıralım. Büyük bir insan seli olarak burada toplandıysak yarın Mescid-i Aksa’nın önünde toplanacağız. Dünya durdukça Kudüs bağımsız Filistin devletinin başkenti olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından mitinge katılan onbinler olaysız bir şekilde dağıldı.