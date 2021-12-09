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Siyasi Parti Temsilcileri 13 Aralık’tan İtibaren BRT’ye Konuk Olacak

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Siyasi Parti Temsilcileri 13 Aralık’tan İtibaren BRT’ye Konuk Olacak
Siyasi Parti Temsilcileri 13 Aralık’tan İtibaren BRT’ye Konuk Olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek için 23 Ocak 2022’de sandık başına gidiyor.

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik takvim ilerlemeye devam ederken, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda bir araya gelen 8 siyasi parti temsilcisi, BRT’de yayınlanacak programlara katılım sırası için kendi aralarında kura çekimi yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nde görev talep eden siyasi parti genel başkan ve temsilcileri 13 Aralık’tan itibaren BRT’de hafta için hergün yayınlanan 4 programa dönüşümlü olarak konuk olacak.

Buna ek olarak 3 Ocak’tan itibaren de hafta içi hafta içi her gece saat 20:00’den itibaren 8 siyasi partinin temsilcilerinin birlikte yer alacağı önceden belirlenecek konuların tartışılacağı “Seçim Özel” programı da ekranlarınıza gelecek.

20 Ocak 2022 Perşembe akşamı tüm siyasi partilerin Genel Sekreterleri, 21 Ocak 2022 Cuma akşamı ise tüm siyasi partilerin Genel Başkanları'nın katılacağı bir program yapılacak.

 

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