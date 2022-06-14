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Siyasi parti üyeliği düşürülen Kaftancıoğlu: Korkularının ecele faydası olmayacak!

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"Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir"
Siyasi parti üyeliği düşürülen Kaftancıoğlu: Korkularının ecele faydası olmayacak!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Kaftancıoğlu ilk açıklamasında, "Korkularının ecele faydası olmayacak!" dedi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir,  yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadesini kullandı. 

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