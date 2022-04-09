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Siyasi Partiler de Zelenskiy'e Tepkili

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Siyasi Partiler de Zelenskiy'e Tepkili
Siyasi Partiler de Zelenskiy'e Tepkili

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenskiy'in Perşembe akşamı Güney Kıbrıs Meclisi’ne telekonferans yöntemiyle yaptığı hitap sırasında Türkiye’ye hiç atıf yapmaması Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten sonra muhalefet partilerinin de tepkisini çekti.

Alithia’nın haberine göre DİKO, yayımladığı bildiriyle meclisin, Zelenskiy’in hitap talebini kabul etmekle doğru yaptığını, ancak Zelenski’nin Türkiye’ye ve 1974’te atıf yapmamasından duydukları büyük hayal kırıklığını ifade etmek zorunda olduklarını açıkladı.

EDEK, Zelenski’nin, hitabı sırasında sözde “Türk istilası ve süregelen işgaline atıf yapmak zorunda olduğu” görüşünü ortaya koyarken, DİPA Zelenskiy’in konuşmasının, Rum halkının beklediği bir konuşma olmadığını belirtti.

Politis, Rum siyasi partilerinin, Zelenskiy’in, Rum meclisindeki dinleyenlerini takdir etmek için Türkiye’ye ve 1974’e “Rum kamuoyunun genel duygularını tatmin etmek için en azından azami diplomatik hassasiyetle değinmesi gerektiği görüşünde birleştiğini yazdı.

Gazete “Kıbrıs’ın gerçeklerinin, gerekli olsa dahi, basit atıflarla değişmesinin beklenmediği” görüşünü ortaya koyan DİSİ’nin, Zelenskiy’in konuşmasında herhangi bir sorun görmediğini yazdı, AKEL’in Zelenskiy’in konuşması sırasında mecliste olmamasını eleştirdiğini yazdı.

Gazeteye göre AKEL de Zelenskiy’in Yunan meclisine hitabı sonrasında “Azov Taburu” militanlarının konuşmalarının yer aldığı video kaydının izlettirilmesinin Zelenski’nin hitabı sırasında Rum meclisinde hazır bulunmamalarını gerektiren kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti.

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