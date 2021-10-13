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Siyasi Partiler hükümetin istifasını değerlendirdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasının ardından yaptığı açıklamada, Azınlık Hükümeti’nin halkın zamanını çalmaktan başka bir şey yapmadığını vurguladı.
Siyasi Partiler hükümetin istifasını değerlendirdi

ERHÜRMAN

Şu andan sonra izlenmesi gereken yolun ‘istişare’ olduğuna dikkat çeken Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti bakanlarının artık sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduklarını ifade etti. İstihdam ve vatandaşlık yapamayacaklarını kaydeden Erhürman, istihdam ve vatandaşlık yapmaları durumunda hukuken yok hükmünde olacağını ve bundan sonra gelecek hükümetin de yapılan işlemleri iptal etmek zorunda olacağını vurguladı. İzlenmesi gereken prosedür hakkında da bilgi veren Erhürman, “Sayın Tatar ilk fırsatta Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla bir araya gelmek durumundadır. Bir istişare süreci başlatılmak zorundadır” dedi. Sonucun ne olacağı yapılacak istişareler sonucu ortaya çıkacağını vurgulayan Erhürman, en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi. 

 

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel BaşkanıErhan Arıklı da Başbakan Ersan Saner’in hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmasının ardından “Hayırlı olsun” dedi. Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini beklediklerini ifade ederek, “Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır” dedi.

 

BAYBARS

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars da hükümetin istifa ederek toplumun önünü açtığını belirtti. Katıldığı bir programda konuya ilişkin değerlendirme yapan Baybars, hükümetin kurulduğu günden bugüne kadar sayısız yasaya aykırılık ve usulsüzlük yaptığını savundu. “Bundan sonra yapılması gereken, ülkenin tüm sıkıntılarını göz önünde tutarak toplumun sıkıntılarına çare olacak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak ve sahipsiz kalan memleketimizi ayağa kaldıracak şekilde çalışmaya devam etmektir.” Diyen Baybars, siyasetin belli bir ahlak ve etik seviyesine ulaşmasının ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

 

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de “azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti, bunu kendileri de biliyordu. Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor” dedi. “Baskıyla, zorlamayla buraya kadar” açıklaması yapan Özyiğit, “Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli. Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir.” İfadelerini kullandı.

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