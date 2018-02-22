“Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi” projesi hakkında Meclis Başkanı Uluçay’a bilgi verildi

ULUÇAY: “PROJE GELECEK NESİLLERE İYİ BİR KAYNAK VE ÖRNEK OLACAK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yakın Doğu Enstitüsü heyetini kabul ederek, hazırladıkları “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi” projesi hakkında bilgiler aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan YDÜ Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Umut Koldaş bilimsel araştırma projeleri kapsamında Cemaat Meclisi ve Kurucu Meclisten bugüne hayatta olan siyasi seçilmişler ile mülakatlar gerçekleştirdiklerini ve bu mülakatları kayda geçirdiklerini söyledi.

Koldaş yapılan çalışmanın belgeseller,kitap çalışmaları ve makalelerle değerlendirileceğini ve aynı zamanda bir veri tabanı oluşturulacağını belirterek, bir yandan siyasi tarihe, onu oluşturan isimlerin kendi gözüyle baktıklarını diğer yandan da gelecek neslin siyaset ile geleceklerini tasarlarken geçmişte yaşananların göz önünde bulundurabilecekleri bir kaynak yarattıklarını aktardı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında projenin içerik ve konu başlığı olarak ülke ve özellikle Meclis olarak çok önemli bir çalışma olduğuna işaret etti.

Uluçay, ülkede bakıldığında bu konuda kurumsallık açısından da eksikliklerin olduğunun görüldüğünü, bu bakımdan projenin de büyük ve önemli bir kaynak oluşturacağına inandığını söyledi.

Meclis olarak yapılan projeye destek verdiklerini söyleyen Uluçay, geçmiş dönemlerde seçilmiş olsalar dahi, yıllar itibariyle demokrasinin güzel bir örneği olarak halk tarafından seçilmiş ve Meclis çatısı altında hizmetlerini sunmuş insanların kurumsal bir çerçevede düşüncelerinin kayıtlara geçirilmesinin faydalı bir proje olduğu kanaatinde olduğunu ifade etti. Projenin gelecek nesillere de iyi bir kaynak ve örnek olacağına vurgu yapan Uluçay, projeyi gerçekleştirenleri kutladı ve Meclisin çalışmaları için de önemli bir kurumsal veri olacağını dile getirdi.

Uluçay, projenin aynı zamanda halkın seçtiği kişilerin onore edilmesi için de önemli bir fırsatı barındırdığını belirtti.

Kabulde YDÜ Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş, Proje Koordinatörü Dr.Mustafa Çıraklı ve Cumhuriyet Meclisi İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Yrd.Doç.Dr.Serkan İlseven de hazır bulundu.



