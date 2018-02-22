  • BIST 116.841
  • Altın 161,853
  • Dolar 3,7823
  • Euro 4,6622
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

“Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi”

» »
“Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi”
“Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi” projesi hakkında Meclis Başkanı Uluçay’a bilgi verildi

ULUÇAY: “PROJE GELECEK NESİLLERE İYİ BİR KAYNAK VE ÖRNEK OLACAK”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yakın Doğu Enstitüsü heyetini kabul ederek, hazırladıkları “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi” projesi hakkında bilgiler aldı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan YDÜ Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Umut Koldaş bilimsel araştırma projeleri kapsamında Cemaat Meclisi ve Kurucu Meclisten bugüne hayatta olan siyasi seçilmişler ile mülakatlar gerçekleştirdiklerini ve bu mülakatları kayda geçirdiklerini söyledi.
Koldaş yapılan çalışmanın belgeseller,kitap çalışmaları ve makalelerle değerlendirileceğini ve aynı zamanda bir veri tabanı oluşturulacağını belirterek,  bir yandan siyasi tarihe, onu oluşturan isimlerin kendi gözüyle baktıklarını diğer yandan da gelecek neslin siyaset ile geleceklerini tasarlarken geçmişte yaşananların göz önünde bulundurabilecekleri bir kaynak yarattıklarını aktardı.
ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında projenin içerik ve konu başlığı olarak ülke ve özellikle Meclis olarak çok önemli bir çalışma olduğuna işaret etti.
Uluçay, ülkede bakıldığında bu konuda kurumsallık açısından da eksikliklerin olduğunun görüldüğünü, bu bakımdan projenin de büyük ve önemli bir kaynak oluşturacağına inandığını söyledi.
Meclis olarak yapılan projeye destek verdiklerini söyleyen Uluçay, geçmiş dönemlerde seçilmiş olsalar dahi, yıllar itibariyle demokrasinin güzel bir örneği olarak halk tarafından seçilmiş ve Meclis çatısı altında hizmetlerini sunmuş insanların kurumsal bir çerçevede düşüncelerinin kayıtlara geçirilmesinin faydalı bir proje olduğu kanaatinde olduğunu ifade etti. Projenin gelecek nesillere de iyi bir kaynak ve örnek olacağına vurgu yapan Uluçay, projeyi gerçekleştirenleri kutladı ve Meclisin çalışmaları için de önemli bir kurumsal veri olacağını dile getirdi.
Uluçay, projenin aynı zamanda halkın seçtiği kişilerin onore edilmesi için de önemli bir fırsatı barındırdığını belirtti.
Kabulde YDÜ Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş, Proje Koordinatörü Dr.Mustafa Çıraklı ve Cumhuriyet Meclisi İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Yrd.Doç.Dr.Serkan İlseven de hazır bulundu. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Aranan 9 zanlı nerede?"22 Şubat 2018 Perşembe 16:48
  • Dikkat o sahte bal piyasadan toplatıldı22 Şubat 2018 Perşembe 16:41
  • Başbakan'ın gündeminde bet ofisleri de var22 Şubat 2018 Perşembe 15:53
  • KKTC'de seks pazarı ve gece kulübü gerçeği hakkındaki bilinmeyenler22 Şubat 2018 Perşembe 15:47
  • KTOEÖS: “Hukuki olmayan kararlar vererek devleti zarara sokan bakan dahi olsa cezasını çekmelidir”22 Şubat 2018 Perşembe 13:31
  • Sağanak yağış bekleniyor22 Şubat 2018 Perşembe 13:25
  • “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Kıbrıs Türk Toplumu Sözlü Tarihi”22 Şubat 2018 Perşembe 13:02
  • Başbakan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor22 Şubat 2018 Perşembe 12:47
  • Şahali: “Suda tek fiyat için şebekenin standart hale getirilmesi gerekir”22 Şubat 2018 Perşembe 11:42
  • Akademisyen Hoşkara: Kıbrıs’taki Yüksek Binaların Çoğu Gereksiz!22 Şubat 2018 Perşembe 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti