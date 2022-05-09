Siyasi Sığınmacılar Lakadamya Sosyal Hizmetler Dairesi’ni Mesken Tuttu

Güney Kıbrıs’taki yabancıların ve özellikle siyasi sığınmacılar tarafından, ödenek başvurusu için Lakadamya Sosyal Hizmetler Dairesi’nin mesken tutulduğu belirtildi.
Alithia gazetesi fotoğraflarla destek verdiği “Siyasi Sığınmacıların Toplu Mevcudiyeti Nedeniyle Durum Patlamak Üzere” başlıklı haberinde onlarca siyasi sığınmacının, Lakadamya Sosyal Hizmetler Dairesi önünde yattığını ya da uzun kuyruklar oluşturduğunu yazdı.
Birçoğunun geceyi, bina önünde geçirdiğini yazan gazete geceyi geçirenlerin kamu alanını tuvalet olarak kullandığını bu durumun, halk sağlığını tehdit etmekle birlikte bölge halkında da huzursuzluk yarattığını belirtti.
Gazete ödenek başvurusu gelen sığınmacıların büyük bir çoğunluğunun, Purnara Kabul Merkezi’nden olduğuna da dikkati çekti.
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