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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Siyasiler konferansın artık sonuçlanmasını istiyor

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Siyasiler konferansın artık sonuçlanmasını istiyor
Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Müzakereleri sebebiyle İsviçre'de bulunan meclisteki siyasi parti liderleri ve temsilcileri süreçle ilgili ortak tavır takınma kararı alarak ortak metin hazırlayıp basın açıklamasında bulundu.

Detay Gazetesi 

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in "kayda değer ilerleme kaydedilmedikçe Crans Montana'ya gelmeme" yönündeki eğiliminden vaz geçmesi çağrısında bulunuldu. 

Sürecin önceki haftaya nazaran "hareketlilikten uzak" başladığını belirten siyasiler, BM Genel Sekreteri Guterres'in bir an önce Crans Montana'ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlanamayacığını ifade ettiler. 

Ortak tavır takınma kararı alan siyasiler, sürecin artık sonlanması gerektiği yönünde görüş belirttiler.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın okuduğu ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Crans Montana'da devam eden Kıbrıs Sorunu ile ilgili konferansı başından itibaren takip eden siyasi partiler olarak, gelinen aşamada ortaya çıktığını gördüğümüz tıkanıklığın giderilmesi ve sürecin daha fazla uzatılmadan bir sonuca ulaştırılması gerekliliğine inanarak ortak bir tavır geliştirmemizin zorunluluğunda hemfikir olduğumuzu belirtmek isteriz.

Crans Montana'daki sürecin ilk haftasının BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in buraya gelmesi ve uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulan bir metodoloji konusunda tüm tarafları ikna etmesi sonucunda yeniden hareketlendiği herkesin malumudur.

Buna karşın sürecin ikinci haftası, birinci haftanın kapanışındaki hareketlilikten uzak bir atmosferde başlamıştır ve maalesef BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in bir an önce Crans Montana'ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlandırılması mümkün görülmemektedir.

Bizler gelinen aşamayla ilgili olarak taraflara sorumluluk yüklemek yerine Sayın Genel Sekreter'in kayda değer ilerleme kaydedilmedikçe Crans Montana'ya gelmeme yönündeki eğilimini değiştirmesinin, içine girilen kısır döngünün aşılmasına ve Crans Montana’da devam eden konferansın daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız.

Bu düşüncelerle, gerek masada uğraş veren heyetleri gerekse Sayın Genel Sekreteri konferansın sonuçlandırılmasına yönelik adım atmaya davet ederiz.

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