Siyasiler oyunu kullandı

İstanbullular 83 günün ardından bugün tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da oyunu kullandı. Millet İttifakı'ın adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü'nde oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu sandık başında

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak üzere geldi. İmamoğlu ailesi oyunu 1382 no'lu sandıkta kullandı.

İmamoğlu oyunu kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En doğru kararı vereceklerdir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak.

(Binali Yıldırım'ın 'helallik' istemesi) E güzel. Ben de meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Keşke seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla yapılmasıydı bazı şeyler. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonra seçimlerin stratejilerine katkı sunacak. Elbette helalleşelim, herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım. Her şey çok güzel olacak"

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullandı. Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra okulun dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şunları söyledi:

-Görevimizi yaptık, inşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek göreceğiz. Biz 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşerilerimizle buluştuk. Bir konuştuk iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabbim İstanbul'umuz için ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın. Kampanya sırasında kırgınlıklar olabilir rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınları bırakma geleceğe odaklanma zamanıdır. Bilerek bir İstanbullu kardeşimize yanlışlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun.

-Bu seçimde sadece İstanbul seçmeni değil Anadolu'nun her tarafında vatandaşlarımız İstanbulla ilgilendiler. Onlar da bu kampanyada aktif olarak görev aldılar. Seçimler boyunca kampanyada görev alan bütün Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

-Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul gibi bir şehrin seçimi böyle yapılmamalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda eşi Emine Erdoğan birlikte oyunu kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı okulda oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu:

-İstanbul gibi bir şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbul'umuz da İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara İstanbul bütünleşmesiyle bir şehircilik getirilmesini faydalı buluyorum. Onun için İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.

-Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanlarI buraya taşımak için. İstanbullular eminim ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Ben o kilitlenmiş trafiği yaşadım.

Meral Akşener oyunu kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

Sezai Temelli: Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu kullanmak üzere Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokuluna geldi. Seçime dair açıklamalarda bulunan Temelli, "Bu hukuksuzluğa karşı el ele vererek yürüttüğümüz bir mücadeledir" dedi.

"Bu demokrasi ittifakının en belirgin buluşmasıdır. Bu anlamda strateji 31 Mart'ta olduğu gibi bugün de koruduk, yarın da korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan Temelli, sözlerini şöyle noktaladı.

"Yarından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, üçüncü yolda yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasi ittifakını Türkiye'nin her yerinde örmeye çalışacağız. Bu kutuplaşmadan kurtulmanın yolu üçüncü yolda buluşmaktan geçiyor Türkiye halklarına bu demokrasi mücadelesinde buluşma çağrısında bulunuyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik bir anayasadır, toplumsal barıştır. Gelin bunu hep birlikte inşa edelim. Hep birlikte bu mücadeleyi büyütelim. Yarın uzun bir yolcuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Herkes heybesine daha fazla demokrasi koydun, daha fazla barış koysun."