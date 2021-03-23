  • BIST 1.377
  • Altın 440,192
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

‘Siz Ermeniler pisliksiniz’ diyen sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e ceza yok

» »
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla ün kazanan Murat Övüç, Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
‘Siz Ermeniler pisliksiniz’ diyen sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e ceza yok

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla ün kazanan Murat Övüç, Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Övüç hakkında, bir videoda “Seni pis Ermeni seni… Siz Ermeniler pisliksiniz!” demesinin ardından  dokuz aydan bir buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kim Kardashian’ı kast etmiş

‘Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılamak’tan İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Övüç, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

Savunma yapan Murat Övüç, şunları söyledi: “Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Müşteki Simon Çekem, sanığın “Pis Ermeniler” diyerek suç işlediğini belirterek “‘Falanca insan pistir’ dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek beraate hükmetti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyun konsollarından, otomobillere üretim durma noktasına geldi; çip krizi tüm dünyayı sardı23 Mart 2021 Salı 20:17
  • Darknete sahte aşı pasaportu ve test sonucu pazarı23 Mart 2021 Salı 15:33
  • Corona virüsü atlatan Adnan Oktar karantinada23 Mart 2021 Salı 15:30
  • Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi23 Mart 2021 Salı 14:17
  • Sırp model: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi22 Mart 2021 Pazartesi 23:46
  • Restoran promosyonundan faydalanmak için onlarca insan adını somon olarak değiştirdi22 Mart 2021 Pazartesi 22:47
  • Açık artırmaya çıkıyor: İnsansı robot Sophia resim ‘çizdi’22 Mart 2021 Pazartesi 22:10
  • Araştırma: Kediler, ‘insanı’na kötü davrananlara karşı ne yapar?22 Mart 2021 Pazartesi 21:38
  • İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız22 Mart 2021 Pazartesi 20:15
  • Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye22 Mart 2021 Pazartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti