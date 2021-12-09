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Sizce İnternet Nasıl Kokuyor? Parfümü Yapıldı: Ter Ve Ucuz Ofis Sandalyesi Kokusu

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Sizce İnternet Nasıl Kokuyor? Parfümü Yapıldı: Ter Ve Ucuz Ofis Sandalyesi Kokusu
Sizce İnternet Nasıl Kokuyor? Parfümü Yapıldı: Ter Ve Ucuz Ofis Sandalyesi Kokusu

İnternetin bir kokusu olsaydı nasıl kokacağından hareket eden Berlin merkezli medya markası New Models, bu soruya yanıt bulmak için bir grup akademisyene, tasarımcıya, internet kullanımının tecrübeli isimlerine, kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru sordu: İnternet nasıl kokuyor?

Hayatımızın en önemli teknolojik yeniliklerinden biri olan internet, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Peki internet aslında 'gerçek hayat' ise neden kokusunu alamıyoruz? Bu sorudan yola çıkan Berlin merkezli medya markası New Models, internet kokusunun peşine düştü.

TER VE TOPRAK KOKUSU

High Snobiety'nin parfüm uzmanları, Society of Scent ve New Models ile ortaklaşa üretilen bu parfüm, şu anda HIGHArt Museum Store'dan 150 dolara satın alınabiliyor.

 

15 ml'lik şişenin bilgi kısmında parfümün koku bileşenleri arasında 'ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin' var.

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