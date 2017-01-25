Fileleftheros, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” dediğini bildirdi.

Habere göre II. Hrisostomos, Baf’taki “Neapolis Üniversitesi”nde düzenlenen yeni yıl pastası kesme merasiminde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ve yürütülmekte olan çözüm çabalarına değinirken şunları söyledi:

“Müzakerelerden iyi bir şey çıkmasını diliyorum, ancak öyle bir şey görmüyorum. Tekrar söyleyeceğim: Çözüm görmüyorum, çünkü Türkler her şeyi istiyor. Biz indirim yapsak bile, halkın onayından geçmeyecek. Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!”