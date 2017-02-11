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Sizi Hak Etmeyen Biriyle Birlikte Olduğunuzun 4 İşareti

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Sizi Hak Etmeyen Biriyle Birlikte Olduğunuzun 4 İşareti
Sağlam ilişkiler karşılıklı güven, aşk ve saygı üzerine kurulur. Ancak ilişki içinde kendinden veren ve fedakarlık yapan her zaman tek tarafsa ilişki sağlıksızlaşır.

Sağlam ilişkiler karşılıklı güven, aşk ve saygı üzerine kurulur. Ancak ilişki içinde kendinden veren ve fedakarlık yapan her zaman tek tarafsa ilişki sağlıksızlaşır.

 

Partneriniz sürekli olarak kendini öne koyuyorsa, bencilse, sizin nasıl hissettiğinizi umursamıyorsa sizin ilginizi ve sevginizi hak ediyor olabilir mi? Genellikle ilişki bitene kadar taraflar böyle bir şeye maruz kaldığını fark edemiyor. Eğer siz farkındaysanız ve devam ediyorsanız yapmayın, karşınızdakini değiştirmeye çalışmayın!

 

Karşınızdaki insanın sizi hak etmediğinin, size kötü geldiğinin işaretleri bunlar olabilir:

 

1. Sizi küçümsemesi Partneriniz düzenli olarak sizi eleştiriyor ve küçük düşürüyorsa bu sadece duygularınızı umursamadığı değil aynı zamanda sizi kırmaktan hoşlandığı anlamına geliyor. Görünüşünüzle, kilonuzla, işinizle, hayallerinizle, inancınızla dalga geçen biri sadece zamanınızdan çalıyordur. Durmadan sizinle ilgili konularda kötü yorumlar yapıyorsa bunların gerçek amacı sizi kırmaktır. Size değer veren bir insan herhangi bir şekilde canınızı sıkmak, sizi üzmek istemez, tersine sizi motive etmek, mutlu etmek ister. Sizi hak eden birinin yapmak isteyeceği son şey sizi eleştirmek olur.

 

 

2. Size yalan söylemesi Güven olmadan sürdürülebilecek bir ilişki yok. Ona verdiğiniz değeri hak eden biri, içinde güven olan bir ilişki kurmanın ne kadar zor ve önemli olduğunu bilir. Karşınızdaki insanı birden fazla kez size yalan söylerken yakaladıysanız bu, ona duyduğunuz güveni hak etmediği anlamına geliyor.

 

Yalan söylemek bir çeşit saygısızlıktır. Sevginizi ve saygınızı hak eden insan size her zaman dürüst olan insandır. Sizden saklayacak bir şeyi olmaz, bu yüzden size yalan söylemek için bir sebebi de olmaz.

 

3. Sizi aldatması Aldatmak, bencilliğin en büyük göstergelerinden biri. Sizi aldatan biri sevginizi kesinlikle hak etmiyordur. Sadece güveninizi yıkmakla kalmaz, aynı zamanda iletişiminizi, aranızdaki yakınlığı, kısaca ilişkinizin üzerine kurulu olduğu her şeyi yıkar. Düzenli olarak aldatan biri çok büyük ihtimalle hiç bir zaman değişmeyecektir. Sevdiğiniz insandan ayrılmak zor olabilir ancak size saygı duymayan birinden ayrılıp kendinize duyduğunuz saygıyı kaybetmemeniz daha da önemli.

 

Aldatma

 

4. Güvenilir olmaması Zor zamanlarınızda hayatta en sevdiğiniz insanın yanınızda olmasını istersiniz. Kötü bir dönemden geçiyor ya da sadece kötü bir gün geçiriyor olabilir, sevdiğiniz insanın yanında olup onunla ağlamak isteyebilirsiniz. Partneriniz ona en çok ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olmuyorsa kendine ve kendi mutluluğuna fazlasıyla odaklı biriyle birliktesiniz demektir. Özel günleri unutabilirler, sizi son dakika ekebilirler. Ancak bunlar sürekli oluyorsa bu ne yazık ki sizi hak etmediği anlamına geliyor.

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