Rum yönetimi yanlışlıkla Larnaka’ya giden Guatemalalı polis müdürünün KKTC’ye geçmesine ise izin vermedi...

Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın aktarımına göre, Rum yönetimi yanlışlıkla Larnaka’ya giden Guatemalalı polis müdürünün KKTC’ye geçmesine ise izin vermedi.

Geçtiğimiz gün Avrupa Polis Akademileri Birliği’nin (INTERPA) 6’ncı INTERPA konferansı Girne'de başladı. Türkiye'de yayın yapan Milliyet isimli gazetenin iddiasına göre, organizasyona katılmak maksadıyla Kıbrıs'a gelen, Guatemalalı Emniyet Genel Müdürü Ervin Geovany Magen Veliz’in KKTC’ye gidişine izin vermediği iddia edildi.

GERİ DÖNDÜ!

Magen Veliz, KKTC Ercan havaalanı yerine Rum Kesimi’ndeki Larnaka’ya indi. Guatemalalı müdürün, Rum polisine, ‘KKTC’deki bir etkinlik için geldiğini’ söylemesi üzerine, engelle karşılaştı. Larnaka’daki polis merkezine götürülen polis müdürüne, ‘KKTC’nin yasadışı bir ülke olduğu’ ileri sürüldü.

Konu, Rum hükümetine iletildi. Rum yönetimi de, polis müdürünün Kuzey Kıbrıs’a gönderilmesine izin verilmemesi talimatını verdiği iddia edildi.

Rum yetkililer, olayın siyasi olduğunu belirttiği polis müdürüne, ‘Ya Atina’ya gidersiniz ya da ülkenize dönersiniz. Sizi Kuzey’e göndermeyeceğiz’ dediği öne sürüldü. Yaşananları Türkiye yetkilileri de yakından takip etti. Guatemalalı polis müdürü, yaşananlar üzerine Larnaka’dan geri dönmek zorunda kaldı.