Sizi Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Gösteren 7 Makyaj Yanlışı

Üstelik o kadar sık yapıyorsunuz ki!

1. Çok fazla kapatıcı kullanmak

Örnekte gördüğünüz üzere; yanlış tonda üstelik bir de çok kalın bir katman halinde kapatıcı kullanırsanız, -yaşlı görünmenizi bir yana bırakalım, Roberto Carlos gibi görünmeniz bile olası.

Profesyonel makyaj uzmanları bu nahoş dönüşümden kaçınmak için akışkan, lüminöz parçacıklı kapatıcıları öneriyorlar. Bu sayede cildiniz hem daha sağlıklı görünüyor, hem de kapatıcılar kalın katmana gerek kalmaksızın görevlerini yapabiliyorlar :)

2. Maskarayı alt kirpiklere fazla uygulamak

Göz altlarınıza maskara uygulamak bakışlarınıza bir etkileyicilik, bir derinlik katar. Bu kısma kadar doğru.

Yanlış olan, bu maskarayı fazla fazla kaçırmanız olacaktır. Alt kirpiklerinize gereğinden fazla maskara uyguladığınız takdirde, dikkatleri gözlerinizin altındaki kırışıklara çekersiniz. O kırışıklar ne kadar az, ne kadar küçük olursa olsunlar; bu yanlış yüzünden daha görünür hale gelirler, sizi yaşlı gösterirler.

3. Yanlış ruj rengi seçmek

Doygun renkleri kullanmaktan kaçınmayın; bu canlı renklere cesaret edebilecek, taşıyabilecek yaşlardayken hazır :)

Ancak unutmayın; eğer dar dudaklara sahipseniz, koyu renkli rujlardan kaçınmalısınız. Koyu renkli rujlar dudaklarınızı olduğundan da ince göstermeye meyillidirler.

4. Dudak çizgilerini gölgelemeyi unutmak

Başarılı bir dudak makyajı için dudak kalemi kullanmak elzemdir elbette. Gel gelelim, dudağınızı geniş gösterecek bu çizgileri dudaklarınızın merkezine doğru yönlendirerek gölgelemezseniz, böylesine komik bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız.

Yani... Resimde çok açık zaten her şey, böyle mi yapılır makyaj, bu kadar cümle kurmaya gerek var mıydı? :)

5. Kapatıcı kullanmayı ihmal etmek

Kapatıcıyı fazla kullandığınızda oluşabilecek sonuçları sizlerle paylaşmıştık... Hiç kullanmamak da çözüm değil elbet, hele hele gözlerimizin altındaki lekeler genç yaşımızda ortaya çıkmaya başlamışken.

İlk maddemizde belirttiğimiz lüminöz parçacıklı akışkan kapatıcıları göz altlarınıza uygulamayı ihmal etmeyin; tabii olabildiğince ince katmanlar halinde uygulamaya özen gösterin :)

6. Göz farını yanlış kullanmak

Göz kapaklarınızın yalnızca dış köşelerine far uygulamanız yeterli olacaktır. Her yere uygulamanız sizi olabildiğine yaşlı gösterir, dikkat!

7. Elmacık kemiklerinize allık uygulamak

Bu taktik belki çok çok genç yaşlarda işe yarayabilir... Ancak biraz olsun yetişkin yaşlardaysanız; elmacık kemiklerinde allık taktiği ne yazık ki geri tepiyor, sizi olduğunuzdan yaşlı gösteriyor. Artık daha açık tonlara yönelmeniz akıllıca olur; burun bölgenize çok yaklaşmadan yumuşak tonlar deneyin, yüzünüzün daha genç ve romantik göründüğünü farkedeceksiniz.