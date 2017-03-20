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Sizi Şok Edecek Gerçek: Herkesin Ama Herkesin Tek Bir Göz Rengi Var!

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Sizi Şok Edecek Gerçek: Herkesin Ama Herkesin Tek Bir Göz Rengi Var!
Bebeğiniz mavi gözlü mü? Eşiniz yeşil gözlü mü? Hiç sanmıyoruz...Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şu ki; herkesin ama herkesin "kahverengi" gözleri var.

Lisanslı bir optometrist ve All About Vision'in kıdemli editörü Dr. Gary Heiting'e göre gözlerinizin renginden melanin sorumlu. Dr. Heating "Melanin saçlarınızın ve cildinizin rengini belirler. Melanosit olarak adlandırılan minyatür melanin hücreleri gözün iris tabakasında da bulunur. "Herkesin gözlerinin irisinde melanin vardır ve sahip oldukları miktar göz rengini belirler" diye açıklıyor.

 

 

İşte size şok bilgi: Heiting'e göre melaninin gerçekten sadece bir renk tonu var… O da kahverengi! Göz irisinde ne kadar çok melanosit varsa, göz rengi de o kadar koyudur. Işık da bir faktördür: Melanin ışığı emer, bu nedenle melanin miktarı arttıkça, daha az ışık emilir. Kahverengi gözlü insanların daha fazla melanini, yani daha az ışığı vardır.

 

 

"Mavi" gözlü insanlar için bunun tersi geçerlidir. Daha az melanosit bulunan kişiler fazla ışık absorbe edemezler, bu yüzden daha fazla ışık gözün dışına yansır. Buna saçılma denir ve ışık dağınık olduğunda, daha kısa dalga boylarında yansıma yapar. Renk spektrumunda, daha kısa ışık dalga boyları mavi renk demektir.

Yeşil ve ela gözlülere gelince çok fazla melanine sahip değillerdir, ama bu oran az da değildir. Kısacası ortada bir yerde dururlar.

Hiç gözlerinizin renginin değiştiğini söyleyen oldu mu?

 

 

Nitekim gözlerinizin rengi "ışık" ortamına çok daha duyarlıdır. Muhtemelen gözleriniz güneşli, kapalı ve fırtınalı havalarda farklı görünecektir.

Bütün bunlar bebeklerin gözlerinin doğumdan hemen sonra mavi renkte görünmesini açıklar, çünkü bebeklerin gözlerindeki melanin halen oluşmaktadır ve ancak zamanla koyulaşabilir. Bu durumu Dr. Heiting "bir bebek geliştikçe, irisinde daha fazla melanin birikir" diye açıklıyor.

Ancak melanin içine başka veriler de giriyor; göz rengi tek bir gen tarafından belirlenmez, poligenetik bir özellik taşır. Bu da onu birden fazla genin belirlediği anlamına gelir. Bu yüzden koyu renk gözlü anne-babaların açık renk gözlü çocukları olma ihtimali de yüksektir.

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