LTB Başkanı Harmancı'nın bazı medya kuruluşlarının iddialarına yönelik açıklamalarına destek yağdı...

Detay Kıbrıs

Son günlerde bir çok medya organının Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili “zam” iddiaları ortaya atmasına ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LTB Başkanı Harmancı, zam iddialarının aslısız olduğunu açıklamış ve “iftira” olarak nitelemişti.

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Konuyla ilgili LTB Başkanı Harmancı’ya destek gecikmedi ve TDP Genel Sekreteri Asım İdris, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

İdris açıklamasında “Belediyenin iyiye gidişinden rahatsız olanlar, yalan-yanlış iddialarla Sn. Harmancı ve LTB özelinde çirkin bir oyun oynamaya çalışıyorlar” diyerek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmişini işaret etti.

TDP Genel Sekreteri İdris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Önce batmasını beklediniz, filan ay batacak, şu ay maaşlar ödenemeyecek dediniz, ama batmadı. Maaşlar da tıkır tıkır ödendi. Bayramlıklar, aile yardımları ve 13. maaşlar da ödendi. Umduğunuzu bulamadınız. Piyasa, Lefkoşa Belediyesinden alacaklar yüzünden iş yapmaz hale gelmişti. Kısa dönemde piyasa borçları da ödendi. Sizin yarattığınız banka borçları yapılandırılıp düzenli şekilde ödenmeye başlandı. Çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemeleri günü gününe yapıldı. Sizin yapmadıklarınız, TDP’li Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı ve ekibi tarafından yapıldı. Sizin batırdığınız amiral gemisini tekrar yüzdürme becerisi gösterildi.

Belediye'yi ve Lekoşalı'yı ne hale getirdiğinizi, ne çabuk unuttunuz! Kabul etmek istemeseniz de, belediye mali disipline ulaştı. Kamu maliyesinde halkın alacaklarını toplayamayan bir yönetim varken bugün, Lefkoşa’da bu işin nasıl yapılacağını gösteren bir yönetim anlayışı var.

Evet Lefkoşa'da yarattığınız borçları ödemeye çalışırken, Lefkoşa'ya hizmette istediğimiz noktada olmadık, ama alsa 'enkaz devraldık' edebiyatı yapmadık. Ancak, bu yaklaşımımız da sizin bu Belediye'yi ve Lefkoşalı'yı düşürdüğünüz kötü durum gerçeğini değiştirmez.

Sn. Başkan mali toparlanmanın ardından, Lefkoşa'ya, Lefkoşalı'ya götürdüğü hizmetlere de artırmak için yoğun bir mesai yapmakta, projeler üretilmektedir. Nitekim bu projelerin bazıları da teker teker açıklanıyor. Lefkoşa'ya hizmet götürülmesinden kimse rahatsız olmamalı, sizler de olmayın. Çünkü yapılan hizmet Lefkoşalı'ya yapılan hizmettir. Derdiniz bağcıyı dövmek değilse buna sevinirsiniz. Hele de bu kötü geçmişin nedeni sizlerseniz.

Şimdi de Lefkoşa Belediyesi'nin iyiye gidişinden rahatsız olanlar, yalan-yanlış iddialarla Sn. Harmancı ve LTB özelinde çirkin bir oyun oynamaya çalışıyorlar.

LTB Başkanı Sn. Harmancı gerçeği açık ve net bir şekilde şu ifadelerle ortaya koymuştur: “BİZ HİÇBİR VERGİYE ZAM YAPMAYACAĞIZ. ZAMI YAPAN ÜSKÜDARI GEÇTİ, DEVLET harçları ZAMLANDI, ELEKTRİK fiyatları zamlandı, PETROL fiyatları zamlandı, ZAM bunlara oldu, bizim muhtemel zam yapacağımız üzerine yayılan senaryolar gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır. Son kez söylüyorum Lefkoşa Türk Belediyesi hiç bir vergisini artırmayacaktır.”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris’in, LTB Başkanı Harmancı’ya çıktığı destek, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, TDP’li vekil Zeki Çeler ve TDP MYK üyesi Erkut Yılmabaşar, yaptıkları paylaşımlarla İdris’in desteğini genişletti.