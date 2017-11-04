Gençlik Dairesi ile Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ortaklığında; “Sizlere bir tabak Kıbrıs sunuyoruz” etkinliği, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içecekler, şairlerin sunumları, Çağdaş Müzik Derneği Otantik Müzik Grubunun sunumu, halk dansları gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı aktiviteler yer aldı.

Etkinlikte, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Konti ve Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu konuştu.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, okullarda bu tür kültür faaliyetleri gerçekleştirerek çocuklara aşılamanın önemine vurgu yaparak okul yönetimi, öğretmenleri, şairleri, koro elemanlarını ve öğrencileri tebrik etti.

Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Konti ise, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, okul öğretmeni Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve şefi Ersin Tünay’a katkılarından ötürü teşekkür ederek, okul olarak kültürü her anlamıyla yaşattıklarını vurguladı.