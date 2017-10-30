Gençlik Dairesi Müdürlüğü ile Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ortaklığında “Sizlere bir tabak Kıbrıs sunuyoruz” etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik 3 Kasım Cuma günü saat 17.00’de Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda yer alacak.

Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Konti ve sorumlu öğretmenler, konuyla ilgili olarak Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti.

Gençlik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yiyecek ve içecek sunumu, şairlerin sunumları, Çağdaş Müzik Derneği Otantik Müzik Grubunun sunumu, halk dansları gösterileri ve öğrencilerin hazırlayacağı etkinlikler yer alacak.

Etkinliğin halka açık ve ücretsiz gerçekleştirileceğini belirten Gencay Eroğlu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına düzenlenecek etkinliğe duyarlı olunacağına inandığını kaydetti.

Eroğlu, projeyi hazırlayan Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Konti ve Çağdaş Müzik Derneği Otantik Müzik Grubu Şefi Ersin Tünay’a emeklerinden dolayı teşekkür de etti.