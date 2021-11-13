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Sizopulos Yeni Filistin Büyükelçisi Attari İle Görüştü

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Sizopulos Yeni Filistin Büyükelçisi Attari İle Görüştü
Sizopulos Yeni Filistin Büyükelçisi Attari İle Görüştü

Filistin’in Güney Kıbrıs’a atadığı yeni büyükelçisi Abdallah Hatem Attari’nin, Filistin meselesini destekleyen Rum siyasi partileri ziyaretleri kapsamında dün EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüştü.


Fileleftheros, “Kıbrıs-Filistin Ortak Mücadelesi… Sizopulos’un Attari İle Görüşmesi” başlıklı haberinde dünkü Attari-Sizopulos görüşmesinde varılan ortak tespiti şöyle aktardı:
“Kıbrıs ve Filistin’in Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin korunması mücadelesi ortaktır ve insan haklarının güvenceye alınması, Türk işgaline son verilmesi ve Filistin Devleti kurulmasından geçer.”


Gazeteye göre Filistin Büyükelçisi Attari görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Biz, Kıbrıslılar ile aynı havayı soluduğumuzu, aynı semtteki aynı denizi paylaşıyor hissediyoruz. Arafat, Makarios, Lissaridis ve bütün Kıbrıs liderlikleri döneminden çok ağır mirasa sahibiz” dedi.


Filistin meselesinin çok kritik bir noktada bulunduğunu, İsrail’in yayılmacı politikasını sürdürerek Filistin’i haritadan silmeye çalıştığını söyleyen Attari, “Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden son İsrail askeri de gidene ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kağıt üzerinde değil gerçekte kurulmasına kadar her istikamette çok sert mücadele vermekten başka şansı yok.” diye konuştu.


Sizopulos ise Attari ile “çok yapıcı” bir görüşme yaptıklarını belirterek, her ikisinin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gibi dünyanın hassas bir bölgesinde barış ve güvenliğin sağlamlaşması şartlarının yaratılması ortak hedefine sahip olduklarından, görüşmelerinin süreceğini” söyledi.


“Barış ve güvenlik olabilmesi için bütün bölge sakinlerinin insan haklarının tanınması ve tesis edilmesi gerekir, bu da özellikle Kıbrıs’taki işgale son verilmesi, uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Filistin devleti kurulması ve doğru işletilmesi ile sağlanır” diye ekledi. 

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