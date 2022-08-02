Skandal davanın yankıları devam ediyor: Johnny Depp’in iktidarsızlık sorunu

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki skandal dava bitmiş olsa da yeni açılan mahkeme belgeleriyle yeniden gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda altı hafta süren ve tüm dünyanın odağında yer alan Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki karalama davası yeni ortaya çıkan belgelerle yankılanmaya devam ediyor.

Marilyn Manson ile yakın arkadaş olan Johnny Depp’in, ünlü şarkıcı ile mesajları kamuoyuna yansıdıktan sonra şimdi de yeni bir iddia dikkat çekiyor.

Amber Heard’ün hukuk ekibi, 28 Mart tarihli bir dosyada erektil disfonksiyonun Depp’in şiddet davranışına katkıda bulunmuş olabileceğini savundu.

Belgelerde, “Bay Depp, erektil disfonksiyon durumunu ifşa etmemeyi tercih etse de bu durum, Bay Depp’in öfkelenmesine ve Amber Heard’e tecavüz etmek için bir şişe kullanmasına ve cinsel şiddette bulunmasına neden oldu” iddiasında bulundu.

Depp, Heard’ün tecavüz ve şiddet iddialarını her zaman reddetti. Heard ise duruşmalar sırasında Depp’in kendisine bir içki şişesiyle tecavüz ettiğini, şişenin kırılıp kırılmadığını bilmediğini söyledi. Mahkeme belgelerine göre, iddia edilen olay Avustralya’da Depp’in parmağının koptuğu kavga sırasında meydana geldi. İkili olayı yaşadıkları sırasında henüz bir aylık evliydiler.