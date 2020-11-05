Skandal görüntülere gözaltı kararı!

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, bir işçinin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler U.T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

FİRMA, İŞÇİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAK

Firma ortaklarından Ali Osman T., skandal görüntüleri kendisinin de internetten izlediğini ve şoke olduğunu belirtti. Görüntülerde kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ali Osman T., işçinin banyo yaptığı sıvının süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T., şöyle konuştu:

''Öncelikle üzücü bir durum. Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bu videoyu internette gördük. Bununla ilgili işten çıkarma işlemini başlattık. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Videoya konu olan kişi hakkında da şikayetçi olacağız. Tankın içindeki süt değil. Süt yoğun olur. Suyla karıştırılmış temizlik malzemesi.''

SÜT TOPLAMA MERKEZİ KAPATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.

Ergin, şunları söyledi:

''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''

Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz'' dedi.

'İŞTEN ÇIKARDIK'

Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de, süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin, iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:

''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor. Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''

Kafalıer, işçilere niçin, böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini sorduklarında ise "Kendi aralarında eğlenmek ve şakalaşmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler'' dedi.

TORKU FİRMASINDAN 'SÜT BANYOSU' AÇIKLAMASI

Konya Şeker'in iştiraklerinden olan Torku firması, bugün sosyal medyada yayınlanan bir işçinin süt banyosu yaptığı süt toplama merkeziyle herhangi bir iş bağının olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yarattı. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Konya'da süt ve süt üretimi yapan bazı firmaların isimleri, skandal yaşanan süt toplama merkeziyle birlikte anılmaya başlandı. Firmalardan Konya Şeker'in iştiraki olan Torku da görüntülerin çekildiği süt toplama merkeziyle iş bağının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, ''Bugün internette dolaşıma giren, sadece gıda hijyeni yönetmeliği değil, vicdan ve ahlak ile de alakası olmayan videonun Konya'da bir süt toplama firmasında gerçekleşmesi sonucunda, Torku markamızın adının anılması nedeniyle açıklama gereği hasıl olmuştur. Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır. Torku'nun bu firmadan süt aldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili yargı makamları nezdinde hukuki girişimde bulunulmuştur. Arkasında 900 bin çiftçi ortağıyla Konya Şeker’in bulunduğu "Torku Güvenilir Gıda Zinciri"nin iki temeli; sertifikalı çiftçilerden oluşan hammadde tedarik modelimiz ve yüksek teknolojinin kullanıldığı en üst düzeyde hijyenin sağlandığı Akıllı Üretim Tesisimiz ile siz değerli tüketicilerimize her aşamada titizlikle denetlenen ürünler sunduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz'' denildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma doğrultusunda görüntülerde yer alan Emre Sayar ve çekip paylaşan Uğur Turgut gözaltına alındı.