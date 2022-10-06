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Skandal! "Hayat Pahalılığı Düşük Açıklandı"

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Devrim Barçın, İstatistik Kurumu tarafından yüzde 3.08 olarak açıklanan Eylül ayı hayat pahalılığı oranının “hatalı olduğunu” savunarak, oranın yüzde 4.31 olması gerektiğini belirtti.
Skandal! "Hayat Pahalılığı Düşük Açıklandı"

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, İstatistik Kurumu tarafından yüzde 3.08 olarak açıklanan Eylül ayı hayat pahalılığı oranının “hatalı olduğunu” savunarak, oranın yüzde 4.31 olması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Barçın, Eylül hayat pahalılığı oranının yüzde 1.23 eksik açıklandığını savundu.

KKTC İstatistik Kurumu’nun 4 Ekim Salı günü Eylül ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3.08 olarak açıkladığını anımsatan Barçın, kurumun mevzuat gereği hayat pahalılığı oranını, Tüketici Endeksi 2015 Metodoloji kitapçığına göre hesaplayarak açıklama yaptığını kaydetti.

Mevzuat gereği ilgili ayın hayat pahalılığı oranı açıklanırken Ana Grupta yer alan 12 kalemin bir önceki aya göre değişim oranının, ana grup ağırlıkları dikkate alınarak hesaplandığını belirten Barçın, “Örneğin Eylül ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki değişim oranı, yani fiyatlardaki artış oranı yüzde 4.11’dir. Bu ana grubun ağırlığı ise yüzde 18.54’dür. Bu çerçevede Eylül hayat pahalılığı hesaplanırken yüzde 4.11’in yüzde 18.54’ü alınarak çıkan sonuç enflasyon hesaplamasına katılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Barçın, bu veriler ışığında Eylül ayı hayat pahalılığı hesaplamasında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki fiyat değişimlerinin etkisi yüzde 0.76 olması gerekirken İstatistik Kurumu’nun bu rakamı yüzde 0.54 açıkladığını savundu.

“Yani İstatistik Kurumu sadece bu kalemde kendi verilerine göre enflasyonu yüzde 0.22 eksik açıklamıştır” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Geriye kalan diğer 11 kalem için de yine İstatistik Kurumu’nun kendi verilerine göre bu işlemleri yaptığımızda görülmektedir ki Eylül ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 4.31 olması gerekirken İstatistik Kurumu Eylül ayı Hayat Pahalılığı oranını hatalı bir şekilde yüzde 3.08 açıklamıştır yani sadece Eylül Hayat Pahalılığı oranını yüzde 1.23 eksik açıklamıştır.”

Ülkede gerek ekonominin planlanmasında gerekse asgari ücretten sigorta emeklilerine, özel sektörden kamu çalışanlarına aldıkları maaşların belirlenmesinde hayat pahalılığı oranının büyük önemi olduğunu belirten Barçın, “Hayat pahalılığı oranının yanlış ve eksik açıklanması tam anlamı ile bir skandaldır.” dedi.

Barçın, “Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi ve gerçek hayat pahalılığı oranının İstatistik Kurumu tarafından derhal açıklanarak hataya yönelik gerekli yasal işlemlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

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