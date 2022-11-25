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Skandal olay: Kilisede grup seks yapıp kayda aldılar

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ABD'de bir kilisede Katolik bir rahibin ibadethanede görevli iki kadınla birlikte olduğu ve o anları kaydettiği ortaya çıktı. Kilisedeki seks skandalı sonrası polis harekete geçti.
Skandal olay: Kilisede grup seks yapıp kayda aldılar

ABD’nin Louisiana eyaleti kentteki ünlü bir kilisede meydana gelen seks skandalıyla gündem oldu.

39 yaşında ve eskiden Katolik bir rahip olan Travis Clark’ın, kilisenin sunağında (adak adanan ve kurban kesilen dini yapı) iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği ve o anları filme aldığı ortaya çıktı.

Clark, kilisede çalışan Mindy Dixon ve Melissa Cheng adında iki kadınla ilişkiye girdiği anlarda, kilisenin yakınlarından geçen ve ışıklarının açık olduğunu gören iki kişi tarafından fark edildi. Merak edip pencereden bakan kişiler Clark’ı yarı çıplak halde iki kadınla birlikte olurken gördü.

PENCEREDEN GÖRÜP POLİSİ ARADILAR

Durumu fark eden kişiler hemen polise haber verirken, skandal da polis baskınıyla ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan polisler, rahibi ve kadınları filme alan kamerayı buldu. Kilisede ayrıca birçok seks oyuncağı da bulundu.

Kamera ve kilisede bulunan seks oyuncaklarına polis tarafından el konuldu. Polis, eylemin rızaya dayalı olmasına rağmen, olayın ibadethanede geçmesi ve rahibin işin içerisinde olduğu gerekçesiyle üç kişiyi tutukladı.

SUÇUNU KABUL ETTİ 8 BiN DOLAR ÖDEDİ

Rahip Travis Clark’ın  avukatları aracıyla suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Olaydan hemen önce kadınlardan birinin sosyal medyadan ‘Şimdi biraz yaramazlık yapma zamanı” yazdığı ortaya çıktı.

Polis, üç kişiye de iki yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

Clark, tutuklanmasından kısa bir süre sonra görevden alındı. Kiliseye tazminat olarak 8 bin dolar ödedi.

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