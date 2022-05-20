Skandal pankarta tepkiler git gide büyüyor

İş Kadınları Derneği'nin açıklamasında "18 Mayıs 2022 tarihinde açılan bazı pankartlar ve yapılan söylemleri esefle kınar, bu tür görüşlerin Kıbrıs Türk Halkının gerçek hissiyatını yansıtmadığını hatırlatmak isteriz" denildi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında çeşitli kesimler tepkilerini farklı yollarla dile getirebilirler. Ancak, eleştiri yapma adına maksadını aşan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri farklı zemine taşıyan söylemlerin kabul edilebilmesi mümkün değildir. Sorunların çözümü için birlik olarak çalışılması ve gerçekçi çözümler üretilmesi gereken bir dönemde bu tür eylem ve davranışlar Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesine zarar vermekte ve gündemi gerçek sorunlardan uzaklaştırmaktadır. İş Kadınları Derneği olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde açılan bazı pankartlar ve yapılan söylemleri esefle kınar, bu tür görüşlerin Kıbrıs Türk Halkının gerçek hissiyatını yansıtmadığını hatırlatmak isteriz.