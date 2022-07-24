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Skandal Skandal üzerine.. Aynı EOKA fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da kullanmış!

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Skandal Skandal üzerine.. Aynı EOKA fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da kullanmış!
Skandal Skandal üzerine.. Aynı EOKA fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da kullanmış!

Skandal Skandal üzerine.. Aynı EOKA fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da 20 Temmuz kutlama videosunda kullanmış !

 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyu gündeme getirdi.

ALIN SİZE BİR SKANDAL DAHA!

Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış maalesef. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında “bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez” demişti, maalesef Cumhurbaşkanlığı buna sebebiyet vermiş oldu! o zaman Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gereğini yapmanız gerekir.

Sayın Tatar ve sayın Üstel’e çağrımdır. Derhal Halktan ve özellikle Erenköy mücahitlerinden ÖZÜR DİLEYİN. Ve bu özrünüzü 8 Ağustos törenleri sırasında orada, tören alanında Erenköy gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin önünde tekrar edin.

Milliyetçilik belirli değerlere, tarihe ve devletin itibarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu ÖZENSİZLİK, LİYAKAT OLMAKSIZIN YAPILAN ATAMALAR ve VURDUMDUYMAZLIK devletin değil itibarını korumak, bilakis ALTINI OYMAKTADIR.

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