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SKANDAL VİDEO MAHKEMESİ... Mağusa'da Mahkeme karar için saat 18.00 dedi

» »
Mağusa'da Mahkeme karar için saat 18.00 dedi
SKANDAL VİDEO MAHKEMESİ... Mağusa'da Mahkeme karar için saat 18.00 dedi

Mağusa'da Mahkeme karar için saat 18.00 dedi

Mahkeme'de SKANDAL VİDEO ile ilgili Sucuoğlu İddiası!

Mahkeme'de SKANDAL VİDEO ile ilgili Sucuoğlu İddiası!

Mağusa'da görülen SKANDAL VİDEO mahkemesinde avukatlar Sucuoğlu ismini ortaya koydu.

Avukatlar, mahkemede UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ismini de gündeme getirdi.

Yenidüzen Gazetesi'nden Ayşe Güler'in haberine göre Avukatlar, özetle söz konusu görüntülerin Aralık 2020'de çekildiğini, zanlı ile müşteki arasında 1.5 yıllık ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Polis, bu iddiaya " soruşturma özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili, ilişkileri olup olmadığıyla değil" yanıtını verdi.

Söz konusu videonun zanlı P.G tarafından silindiği, zanlı C.K ile G.S'nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek görüntülerin 15 Temmuz 2021'de geri getirildikten sonra Lefkoşa'da toplantıya gidildiğini öne sürüldü.

Bu toplantıda zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından iddia edildi.

Görüntülerin zanlı C.S tarafından geri getirildikten sonra usb'ye aktarıldığı, bu usb'nin de gerçekleştirildiği söylenen toplantıda Faiz Sucuoğlu'na verildiği iddia edildi.

 

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 Mahkeme'de SKANDAL VİDEO ile ilgili Sucuoğlu İddiası!

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