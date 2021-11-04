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Skandal video zanlıları teminatla serbest!

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Skandal video zanlıları teminatla serbest!
Skandal video zanlıları teminatla serbest!

Skandal video zanlıları teminatla serbest!

Skandal Video zanlıları bugün yeninde Gazimağusa Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıktı.

Skandal Video olayı Başbakan Ersan Saner'in UBP Genel Başkanlığı yarışından çekilmesine ve Başbakanlık'taki görevinden izne ayrılmasına neden olmuştu.

Huzurunda verilen şahadetlere göre Yargıç Mine Gündüz , 4 zanlının da 15'şer bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin 75'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasına emir verdi.

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