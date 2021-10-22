Skandal Videoda UBP'li Zanlı İddiası...

Başbakan Ersan Saner’le ilgili ortaya çıkan skandal videoyla ilgili zanlı sayısı 3’e çıktı
Zanlılardan birinin UBP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu’nda olduğu iddia edildi
Skandal videoyla ilgili dün videoda yer aldığı belirtilen P.G tutuklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre bugün de C.K ve G.S isimli 2 kişi zanlı olarak mahkeme çıkarılmaya hazırlanıyor.
Zanlılardan birinin UBP üyesi ve Mağusa İlçe Yönetim Kurulu’nda olduğu iddia edildi.
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