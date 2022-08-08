  • BIST 2.795,06
  • Altın 1030.79
  • Dolar 17.9305
  • Euro 18.2666
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

» »
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya gelecek.İlk maçı rahat kazanan Fenerbahçe Çekya'da tur için mücadele edecek.İşte maçın detayları..
Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Sarı lacivertliler baştan sonra üstün götürdüğü maçta tur kapısını araladı.


Futbolseverler rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.Çekya'da oynanacak Slovacko - Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'in 1. haftasında bugün evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe bu maçın ardından Slovacko maçı hazırlıklarına başlayacak.Peki Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..

Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?
Slovacko - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son şampiyon yeni sezona galibiyetle başladı06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:37
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:12
  • Takım, Ogan nezaretinde hazırlıklarına devam ediyor05 Ağustos 2022 Cuma 19:50
  • Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?05 Ağustos 2022 Cuma 07:59
  • Töre, Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi04 Ağustos 2022 Perşembe 11:11
  • Futbolseverlerin 75 günlük lig hasreti bitiyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:44
  • UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:39
  • AKSA Ligleri 24-25 Eylül'de başlayacak02 Ağustos 2022 Salı 15:47
  • BEM Onur Kandili Anı Turnuvası Tamamlandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
  • Çocuklar futbola doydu01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti